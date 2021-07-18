إعدام 348 كيلو من الأغذية الفاسدة في حملات تفتيشية بدمياط

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية بالفترة الصباحية والمسائية، وكل منافذ بيع وتصنيع وتوزيع المواد الغذائية بجميع مدن ومراكز محافظة دمياط.

وأعلن الدكتور وكيل وزارة الصحة بدمياط اليوم الأحد، أن فرق مراقبة الأغذية نفذت حملات تفتيشية ورقابية، ضمن خطة مديرية الصحة بدمياط على عدد (٤٢) منشأة غذائية شملت محال الجزارة والسلخانات ومنشآت ذات صلة بهذه المناسبة، منها عدد (٢٢) مرخص، وعدد (٢٠) منشأة تدار بدون ترخيص، وتم سحب عدد (٧١) عينة وتحرير عدد (٤٠) محضر جنحة صحية المنشآت الغذائية، وإعدام (٣٤٢) كيلو من الأغذية التالفة و(٥٠) لتر من العصائر والمشروبات، وضبط (٧٧٠) كيلو ملح طعام غير مطابق لمواصفات هيئة سلامة الغذاء بالفترة المسائية.

ومن جانبه أكد الدكتور عطيه منصور مدير إدارة الوقائي، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وضمان وصول غذاء صحى وأمن لهم.



أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

كما شدد وكيل الوزارة علي الإدارة العامة للطب العلاجي، والإدارة العامة للطب الوقائي، بالعمل على مدار الساعة وكذلك استمرار انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية خلال تلك الفترة، وتجهيز فرق الانتشار السريع للاستعانة بهم ، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالي والإداري، والمتابعة بالمديرية للمرور علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة أثناء هذه الفترة، مشيراً إلي منع الإجازات الأطباء خلال هذه الفترة.



ووجه مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية، ومديري المستشفيات، والإدارات الصحية، بصرف المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية، من مخازن التموين الدوائي الرئيسية وتوفيرها بمختلف الأقسام الطبية.