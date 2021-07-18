ضبطت 1497 قضية.. «الداخلية» تحبط تداول أطنانا من السلع واللحوم الفاسدة قبل العيد

أحبطت وزارة الداخلية، تداول أطنان من السلع الغذائية واللحوم الفاسدة في المحافظات خلال عيد الأضحى، و واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية الاحترازية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري قبل عيد الأضحى المبارك .

وقد أسفرت الحملات عن ضبط 1497 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، منها ضبط (4,5 طن "مقطعات لحوم - كبدة") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.



وتم ضبط (2 طن "دواجن ومقطعاتها") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.



كما تم ضبط (1,06 طن "لحوم مجمدة")، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن محل لتعبئة وتجهيز السلع الغذائية لحفظ السلع الغذائي بمحافظة البحيرة.

- ضبط 5.1 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في المنوفية



وتمكنت الجهود من ضبط (5,15 طن "مكرونة – دقيق فاخر – مسلى" بدون مستندات "مجهولة المصدر")، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.



وأسفرت الحملات عن ضبط (2 طن مخللات "مجهولة المصدر")، معبأة داخل براميل بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج أو الصلاحية ، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسؤول عن معمل لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.



كما تم ضبط (6,5 طن "دقيق بلدى" مدعم) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم تم تجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوادء، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة سوهاج.



و ضبط ( 1,5 طن سكر – 720 عبوة زيت تمويني) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة.



كما ضبط (5 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.

و اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء، و أسفرت عن ضبط 29 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 3387 عبوة سجائر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.