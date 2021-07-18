«المركزي»: 4.2% زيادة في أسعار «البيض» خلال يونيو

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، عن ارتفاع أسعار البيض بمعدل بلغ 4.2 ٪ خلال شهر يونيو الماضي، لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفاعًا طفيفًا إلى 4.9% في يونيو 2021 من 4.8% في مايو 2021 بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس، حيث سجل التضخم العام معدلاً شهريا بلغ 0.2% في يونيو 2021 ، مقارنة 0.1% في يونيو 2020، والتي تأثرت بالإجراءات الاحترازية المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبلغ متوسط معدل التضخم العام في الحضر 4.5% خلال العام المالي 2020 / 2021، وهو أدنى مستوى مسجل له منذ العام المالي 2005 / 2006، مقابل متوسط بلغ 5.7% خلال العام المالي 2019 / 2020 ، وفقا للبنك المركزي.

وعكس المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر لشهر يونيو 2021 بشكل أساسي ارتفاع أسعار السلع الغذائية المدعومة والسلع غير الغذائية، حيث يرجع ارتفاع أسعار السلع الغذائية المدعومة إلى ارتفاع أسعار زيوت التموين النباتية المدعومة.

في حين عكس ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية ارتفاعا في أسعار عدد كبير من السلع والخدمات. ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار باقي السلع الغذائية مدفوعة بانخفاض في أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة الطازجة.

بناءً على ذلك، جاء الارتفاع الطفيف في المعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2021 مدفوعا بارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية، والذي حد منه جزئيا انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية. وقد ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ليبلغ 3.4% في يونيو 2021 من 1.7% في مايو 2021.

يأتي ذلك في ظل تذبذب التضخم السنوي للسلع الغذائية بين السالب والموجب منذ سبتمبر 2019.

ومن ناحية أخرى، انخفض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليبلغ 5.6% في يونيو 2021 من 6.3% في مايو 2021، وهو أدنى مستوى مسجل له منذ يونيو 2014.

وكون انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية في يونيو 2021 جاء بدرجة اقل من انخفاضه في يونيو 2020 ، فقد سجل التضخم الأساسي معدلاً شهريا بلغ 1.0% في يونيو 2021 ، مقابل معدلا سالبا بلغ 0.3% في يونيو 2020.