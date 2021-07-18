ألمانيا: بدء سريان الإجراءات الناتجة عن تصنيف مناطق ارتفاع خطر كورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد، أنه تم بدء سريان تطبيق القرار بتصنيف هولندا واليونان وأجزاء من الدنمارك على أنها مناطق يرتفع بها خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ مساء السبت، بالنسبة لجميع السلطات الألمانية.

يشار إلى أن هذا القرار صدر يوم الجمعة الماضي على خلفية الارتفاع الحاد لعدد حالات الإصابة بكورونا هناك.

وجاء في بيان المعهد الذي تم نشره أول أمس أن وزارة الخارجية الألمانية تحذر من السفر السياحي إلى هذه البلاد.

ويتعين على العائدين من هذه الدول والمناطق حاليا ولم يكونوا قد تلقوا اللقاح أو حدثت لهم إصابة سابقة وتعافوا منها، الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.

يشار إلى أن هولندا هي أول الدول التسع المجاورة لألمانيا التي تم تصنيفها مجددا على أنها منطقة خطر.

وكانت أعداد الإصابة بالفيروس زادت مؤخرا في اليونان منذ أن خففت الحكومة إجراءات مكافحة الفيروس، لاسيما لفترات الليل، وصار عدد كبير من الشباب الذين لم يتلقوا اللقاح يذهبون إلى حفلات في المساء.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

