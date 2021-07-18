وزير الاقتصاد الألمانى يستبعد حدوث إغلاق جديد بسبب كورونا

استبعد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير حدوث إغلاق مجدد للمحال والمطاعم في أزمة كورونا.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: "يجب علينا، وسنمنع حدوث إغلاق جديد لأنه سيكون مدمرًا بالنسبة للعديد من المحال والمطاعم التي أغلقت بالفعل على مدار شهور".

وأضاف التماير، قائلًا: "إنه طالما ليس هناك إثقال على النظام الصحي، فلن يكون هناك سبب لاتخاذ إجراءات جديدة، مشيرًا إلى أن الأشخاص الحاصلين على التطعيم والأشخاص الأصغر سنًا لا تظهر عليهم أعراض في الغالب في حال إصابتهم، وأضاف أن سعة أَسِرَّة العناية المركزة في ألمانيا لا تزال بعيدة تمامًا عن الوصول إلى الحد الأقصى لتحملها".

وأعرب ألتماير عن تأييده لتسريع وتيرة حملة التطعيم وزيادة المعروض من جرعات اللقاح، قائلًا: "وينبغي علينا أن نفكر في قصر حضور الفعاليات الكبيرة مثل الحفلات الموسيقية ومباريات كرة القدم على الأشخاص الملقحين والمتعافين فقط، فالشهادة السلبية لاختبار كورونا وحدها لن تكفي على المدى الطويل".

في الوقت نفسه، رفض الوزير منح مكافآت للراغبين في التطعيم.

في المقابل، رأت الشركات المتوسطة أن تصريحات ألتماير تعد بمثابة سبب غير مباشر للقلق، حيث قال الرئيس التنفيذي للرابطة الاتحادية للشركات المتوسطة ماركوس يرجر إنه " يبدو أن تصريحات الوزير هي رد فعل لأفكار تتعلق بهذا الموضوع داخل الحكومة الألمانية".



وحذر يرجر، من أن مثل هذه التكهنات تزعج الشركات وتمنع الاستثمارات، ويتعين على الحكومة أن تبعث بإشارة إيجابية للشركات بدلًا من التكهن بإجراءات قسرية جديدة.

وطالب يرجر تحالف ميركل المسيحي بفرض رأيه على شريكه في التحالف (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) من أجل العمل على تخفيف الأعباء الضريبية والرسوم وتكاليف الطاقة.