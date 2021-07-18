مهرجان المسرح المصري ينطلق 27 سبتمبر ويختتم فعالياته 9 أكتوبر

ينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل يوم 27 سبتمبر، ويختتم فعالياته يوم 9 أكتوبر، حيث يقام حفلي الافتتاح والختام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويستهدف المهرجان القومي للمسرح المصري عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر، ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

تتنافس في المهرجان القومي للمسرح المصري، العروض المسرحية المصرية خلال مسابقتين فقط هما: مسابقة للعروض المسرحية، ومسابقة أخري للمقال، والتي تنقسم إلى: "النقدى التطبيقي" و"الدراسة النظرية".

أما الجهات التي يحق لها الاشتراك في مسابقة العروض المسرحية فهي: (البيت الفني للمسرح، وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفرق المستقلة والحرة، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وفرق دار الأوبرا المصرية)، بالإضافة للجهات الإنتاجية الآتية: مركز الهناجر للفنون، ومراكز الإبداع الفني، وفرق المسرح الخاص، والمعهد العالي للفنون المسرحية، والعرض الفائز من مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعي، والعرض الفائز من مسابقة الجامعات، وفرق الهواة، والنقابات الفنية، والمسرح الكنسي، ومنظمات المجتمع المدني، وزارة الشباب، وفرق الشركات والبنوك والمسرح العمالي.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أصدرت قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في دورته الرابعة عشر لعام 2021، والتي تتكون من 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة في مجال المسرح، وهم: “الفنان القدير يوسف إسماعيل (رئيسا للمهرجان)، وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور، والناقدة عبلة الرويني، والفنان محمد رياض، والناقد جرجس شكري، والمخرج حمدي حسين بكري، والفنانة هايدي عبد الخالق”.

