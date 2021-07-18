عليها علامات تعذيب.. تفاصيل مناظرة جثة شاب عثر عليها في صندق قمامة بالسلام

كشفت مناظرة نيابة السلام بالقاهرة، اليوم الأحد، لجثة شاب عثر عليها داخل صندوق قمامة بمنطقة الأربعين مكبلة اليدين والأرجل، أن الجثة لشاب في مقتبل العمر تظهر عليها علامات التعذيب، و وجود كدمات زرقاء حول الرقبة وفي العينين، وملابسه ممزقة وتم وضعه داخل جوال في وضع القرفصاء بعد تقييد يديه للوراء ورجليه.

و كانت النيابة قد أمرت بتشريح الجثة وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

- تفاصيل البلاغ

كان قسم شرطة السلام، قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب بصندوق قمامة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين وأن الجثة لشاب مكبل الأيدي والأرجل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي قررت التحقيق، وتشريح الجثة وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتحديد هوية المجني عليه، واستدعاء شهود العيان ومكتشفي الواقعة، لسماع أقوالهم حول كيفية العثور على الجثة.

- الإجراءات الأمنية حال العثور على جثة مجهولة

• يتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

• محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة، التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه، وتحديد شخصيته.

• تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هويتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات يتم فحص بلاغات التغيب.

• إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

• إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

• بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

• خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفي أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.