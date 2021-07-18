«3000» عربة كهربائية للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام

قال مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد بن شرار المالكي، إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالمملكة العربية السعودية خصصت (3000) عربة كهربائية خلال موسم حج عام 1442؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف أن إدارته تشرف بشكل مباشر على مشغلي العربات الكهربائية بالمسجد الحرام، وكذلك تقوم بالإشراف على تعقيمها على مدار الساعة، ويجري حَالِيًّا التأكد من جودة العمل في العربات، ومراقبة حركتها، والتزامها بالمواقع المخصّصة لها.

وأوضح أن عملية الحجز للعربات الكهربائية تتم عبر تطبيق «تنقّل» ذَاتِيًّا، لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم، مما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن، حيث خُصّص للعربات دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام، وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب64)، مدخل جسر أجياد، ومدخل سلم الأرقم، ومدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية)، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس».

كما أعلن قائد قوات أمن الحج زايد الطويان، أمس السبت، أنه لم يصرح بالحج إلا لمن تلقى تحصينات.

وقبل يومين، شدد "الطويان" على أن هناك طوقًا أمنيًا على المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية، ولن يسمح بالدخول للحرم والمشاعر لمن لم يحمل تصريحًا للحج.

وأشار "الطويان" إلى أنه تم اقتصار عدد الحجاج حفاظا على سلامة الجميع موضحًا أنه لن يسمح إطلاقا بالدخول إلى الحرم المكي الشريف إلا للشخص المصرح له بالحج، وأن هناك طوقا أمنيًا يحيط بالمشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف.

وسيتم استقبال ضيوف الرحمن عبر 4 مراكز "النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا"، وذلك قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم.

كما سيتم تفويج الحجاج في مرحلة طواف القدوم، عبر خدمة النقل الترددي من مراكز التجمع إلى الحرم المكي، بحيث يتم تفويج 6000 حاج كل ثلاث ساعات، وتبدأ المرحلة الأولى السبت السابع من ذي الحجة في تمام الساعة 6:00 صباحًا، وتستمر إلى يوم 8 ذي الحجة الساعة 9:00 صباحًا.