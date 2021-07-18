«الإيمدإيست» بجامعة أسيوط تعرض تجارب وخبرات النماذج الواعدة من أبنائها

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على التعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية من أجل تعزيز مهارات أبنائها و تحسين قدراتهم فى كافة المجالات.

وفى هذا الإطار شارك الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى المؤتمر الذى نظمته هيئة الايمدإيست بالتعاون مع الجامعة وذلك لعرض التجارب والخبرات للنماذج المميزة من أبناء الهيئة ممن سبق لهم الاستفادة من المنح المختلفة المقدمة فى مختلف المجالات وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وقيادات رعاية الشباب وطلاب الجامعة من مختلف الكليات.

مؤتمرهيئة الايمدإيست

واستهل الدكتور شحاتة غريب مشاركته فى المؤتمر بالترحيب بالدكتور مينا ميشيل الذى يعد مثالا واعدا فى التغلب على إعاقته وقهر المستحيل وتحقيق تميزا علميا مشهودا الذى مكنه من العمل كعضو هيئة تدريس بجامعة المنصورة والحصول على أعلى الشهادات العلمية فى مجال بالغ الدقة وهو الهندسة المعمارية والتغلب على فقده لبصره.

مؤتمرهيئة الايمدإيست

كما أكد الدكتور شحاتة غريب أن الشهادات الدراسية أو الجامعية ليست سلاحا كافيا للمنافسة فى سوق العمل ولكن المهارات الشخصية تعد عاملاً أساسياً للمفاضلة بين الشباب والوسيلة الوحيدة لتحقيق نجاحهم وتميزهم ، مشيرا إلى أن الجامعة تحرص على اتخاذ كافة الخطوات من أجل ثقل شخصية طلابها وتعزيز مهاراتهم وفتح مداركهم الفكرية والثقافية والفنية.

مؤتمرهيئة الايمدإيست

وتوجه نائب رئيس جامعة أسيوط بخالص شكره لهيئة الايمدإيست على تعاونه الدائم والمثمر مع الجامعة فى عدد من المجالات مما جعلها بحق شريكاً حاضرا وقويا فى كثير من الخدمات العلمية والثقافية المقدمة للطلاب.

مؤتمرهيئة الايمدإيست

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط أن مثل هذه الشراكات بين الهيئات والجامعات تعطي دفعة قوية للطلاب وتهدف إلي خلق روح من التعاون والمشاركة بين مختلف الهيئات والمؤسسات من أجل تحسين المستوي الفكري والتنموي خاصة للطلاب.