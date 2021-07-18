وكيل تضامن المنوفية يكشف تفاصيل التعدي على طفل بدار أيتام

صرح إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، بأن الطفل المعتدى عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل سائق بدار الأمل للأيتام، حالته الصحية جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة بالدار، موضحا أن النيابة العامة باشرت عملها بمعاينة مكان الواقعة وسؤال الشهود من العاملين في الدار والاطمئنان على سلامة الطفل .

وأضاف لـ"الدستور"، أن وزارة التضامن قامت بإرسال وفد لزيارة دار الأمل للأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتابعوا ما وصلت إليه التحقيقات، مؤكدا أن الواقعة الآن أصبحت تحت تصرف النيابة لاتخاذ ما يلزم تجاهها والتحقيق فيها.

وكانت نشرت جمعية الرحمة بالمنوفية، التابع لها دار الأمل، بيانا بشأن ما تم تداوله من مقطع فيديو لاعتداء سائق على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدار وتوضيح ما تداولته المواقع والصحف، وجاء في البيان أن الواقعة تمت بالفعل واتخذت الدار فورا كافة الإجراءت القانونية اللازمة حيال الواقعة وذلك فور علمها بالواقعة وليس بناءً على تداول الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى حفاظاً على حقوق الأطفال، وتم مجازاة الموظف المعتدى بخصم ثلث مرتبه، مع إنذار نهائي بالفصل.

وأضافت الجمعية في بيانها، لم تكتفى الدار بتلك القرارات بل قامت بتحرير محضر ضد السائق وهو قيد التحقيق الأن وتحت تصرف النيابة العامة بشبين الكوم، وأكد البيان أن تسريب الفيديو كان متعمداً من قبل أحد المشرفين العاملين بالدار لوجود خلافات سابقة ومشاجرة بينه وبين الموظف المعتدى على الطفل وانتهز الفرصة للانتقام منه فقام عمدا بتسريب الفيديو رغم علمه باتخاذ الدار الإجراءات اللازمة ضده.

وأوضحت، أن الطفل المعتدى عليه يعانى من تأخر ذهنى ويأتى بأفعال غير طبيعية منها خلع ملابسة أمام العاملات الدار وتوجيه السباب لهم وهو ما حدث يوم الواقعة مما استفز الموظف وقام بالاعتداء عليه وهو ما ترفضه الدار رفضاً تاما.