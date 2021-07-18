كيف يقضي طلاب الثانوية العامة عيد الأضحى؟.. أولياء الأمور يجيبون

بعد أداء طلاب الشعبة الأدبية اليوم امتحان الفلسفة والمنطق والذي بدأ من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، حيث حضر الطلاب من التاسعة صباحًا لاتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ولفحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الممتحنين وأيضًا إجراءات التفتيش قبل السماح بدخول اللجان الامتحانية.

وبعد انتهاء الامتحان تبدأ إجازة عيد الأضحى التي تبدأ من غد الاثنين وحتى يوم الجمعة، ليستكمل الطلاب ماراثون الثانوية العامة حتى بداية أغسطس المقبل.

واستطلعت "الدستور" آراء أولياء الأمور حول كيفية قضاء أبنائهم إجازة عيد الأضحى التي تمثل هدنة بين امتحانات الثانوية بشعبيتها العلمية والأدبية، يجدد خلالها الطلاب نشاطهم من جديد وسعيهم لينطلقوا محققين أحلامهم وأمانيهم في الكليات المرغوب فيها.

من أمام مدرسة خالد بن الوليد بحي المقطم بالقاهرة يتسامر أولياء الأمور عن كيفية قضاء إجازة عيد الأضحى، فمنهم مَن حرص على الترفيه على أبنائهم، والبعض الآخر سعى للالتزام بالمنزل وعدم الخروج إلا بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

تقول والدة ماجدة، إنها حجزت ٤ أيام في شرم الشيخ خلال أيام عيد الأضحى للترفيه على ابنتها: "البنت نفسيتها ادمرت بسبب الامتحانات ولازم أعمل الخطوة دي عشان تعرف تذاكر لباقي الامتحانات وتجيب مجموع".

بينما أوضحت والدة ندى أنها ستمنع الزيارات في فترة عيد الأضحى، لكي تتمكن ابنتها من المذاكرة جيدًا، والتركيز في دروسها، أما والد مريم فقال إنه سيسمح لها بالسفر يوم واحد فقط مع أقاربها للإسكندرية ويعمل على طمأنتها وتعود مرة أخرى لأداء الامتحانات بقوة.

أما أمام مدرسة الوراق الثانوية بنات بمنطقة الوراق بالجيزة، أكد عدد من الأهالي أنهم لن يحتفلوا بعيد الأضحى الذي يهل علينا بعد أيام، إلا أنهم في انتظار انتهاء امتحانات الثانوية العامة وظهور النتيجة ليعيدوا الاحتفال مرة أخرى.

وقالت غادة إحدى أولياء الأمور إن ابنتها رفضت شراء ملابس جديدة احتفالا بالعيد ومنعت أي مظهر من مظاهر الاحتفال داخل المنزل لحين الانتهاء من الامتحانات.

وقالت عبير إنه على عكس كل عيد كانت تقوم بتنظيف المنزل وشراء مفروشات وغيرها من وسائل التجديد في المنزل إلا أن هذا العام اختلف، فلم تقم بأي شئ اعتادت عليه بسبب الثانوية العامة.

أضافت سناء، إحدى أولياء الأمور، أن ابنتها لم يختلف حالها عن باقي زميلاتها والتي رفضت مظاهر الاحتفال، وقررت قضاء أيام عيد الأضحى في المذاكرة والمراجعة.

وبدأت، مساء الأحد، امتحانات الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية، على مستوى الجمهورية وسط إجراءات احترازية وصحية وأمنية مشددة، وحرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة على اتباع الإجراءات الاحترازية وتفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها والتفتيش عن الهاتف المحمول، وذلك قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، كما تم توزيع كمامة وكيس مطهر على الطلاب وتعقيم أيديهم وقياس درجة الحرارة من قبل الزائرة الصحية باللجنة.

ويؤدي 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة امتحان الفلسفة والمنطق، ويؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالبًا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة .

- استكمال امتحانات الثانوية في موعدها ولا تغيير بسبب مد إجازة العيد

كان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، قد أكد أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هي طبقًا لجدول الامتحانات المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم، ليست لها علاقة بقرار مد إجازة العيد بداية من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو.

ولفت نائب رئيس عام الامتحانات، إلى أن موعد امتحان الكيمياء 17 يوليو في موعده دون تغيير، وأن موعد امتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية 18 يوليو في موعده دون تغيير، على أن تبدأ إجازة عيد الأضحى للطلاب بداية من 19 يوليو وحتى 23 يوليو، على أن يستأنف طلاب الشعبة العلمية امتحاناتهم بأداء امتحان الفيزياء يوم السبت الموافق 24 يوليو سيجرى في موعده، كما يستأنف طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم يوم الاحد 25 يوليو بأداء مادة التاريخ.