«عمرو» يوزع العصائر مجاناً على طلاب ثانوي في المطرية: «لتقليل التوتر»

وزع أحد سكان منطقة المطرية في محافظة القاهرة عصائر على طلاب لجنة امتحانات للثانوية العامة (الشعبة الأدبية) أمام مدرسة المطرية الثانوية بنين قبل دخولهم إلى لجان امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

وقال عمرو أحمد إنه يوزع العصائر على طلاب لأنها تساعدهم على التركيز وتقوي من ذاكرتهم بجانب أنها تقلل من التوتر وحرارة الجو.

وأكد أنه يقوم بذلك العمل التطوعي منذ سنوات لمعرفته بحجم التوتر والضغوطات التي تسببها الثانوية العامة علي الطلاب.

وانطلق صباح السبت الماضي، 10 يوليو، ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021 وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفا و28 طالبا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.