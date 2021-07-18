غرفة «عمليات الثانوية»: لا شكاوى من «الفلسفة والمنطق» حتى الآن

كشفت مصادر في غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن الغرفة لم تستقبل حتى الآن أي شكاوى بشأن امتحان الفلسفة والمنطق وأن الامتحان متوازن ومن الكتاب المدرسي.

وأشارت المصادر إلى أن الغرفة بصدد إصدار التقرير الكامل عن الامتحانات عقب خروج الطلاب في الساعة الواحدة ظهراً.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك على أن يؤدي الطلاب امتحان الفيزياء يوم ٢٤ يوليو الجاري، وفي هذا السياق ننشر المتبقي من الجدول.

جدول أدبي

الأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

جدول علمي

إجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.