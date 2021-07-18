الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

«نهائي إفريقيا» يخصم من إيرادات «مش أنا»

بوستر فيلم مش أنا
بوستر فيلم مش أنا

حقق فيلم «مش أنا» (بطولة تامر حسني) إيرادات مرضية أمس السبت بعد تراجعه للمركز الثالث خلال الأيام الماضية خلفاً لفيلم «العارف» (بطولة أحمد عز) وفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» (بطولة كريم عبدالعزيز).

وحقق فيلم تامر حسني أمس السبت إيرادات بقيمة 570 ألف جنيه وهي إيرادات أقل من الأيام الماضية، حيث انصب الاهتمام الجماهيري على نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، الذي ظفر به الأهلي بعد تسجيله ثلاثية نظيفة في شباك كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

أبطال فيلم «مش أنا»

الفيلم بطولة: تامر حسني وسوسن بدر وحلا شيحة وماجد الكدواني ومن سينارو وحوار تامر حسني ومن إخراج سارة وفيق.

تدور أحداث فيلم «مش أنا» حول إصابة بطل العمل الذي يقدمه تامر حسني في شخصية «حسن» بحالة نفسية خطيرة، وتربطه علاقة قوية جداً بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر.

وتشهد أحداث الفيلم ارتباطاً كبيراً بينهما وحرصاً ملحوظاً من الابن على الجلوس مع الأم أطول وقت ممكن، ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته، وبعد ذلك يفقدها فيتعرض لمشكلات بسبب شخصيته المهتزة، ويدخل في دويتو كوميدي مميز مع الفنان الكبير ماجد الكدواني. 

مش أنا فيلم مش أنا تامر حسني الفنان تامر حسني إيرادات العارف البعض لا يذهب للمأذون مرتين الاهلى

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