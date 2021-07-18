«بتعمل عملية صعبة».. ماذا كتب الفنانون لـ ياسمين عبد العزيز؟

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير جوجل وذلك عقب كشف زوجها الفنان أحمد العوضي عن حالتها الخطيرة والتي استدعت دخولها للمستشفى لإجراء عملية.

وكتب وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين عبد العزيز، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حالتها خطيرة قائلا: «صباح الخير.. أنا كل اللي هقدر أقوله دلواقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة».

وعلى الفور تضامن عدد من الفنانين مع ياسمين عبد لعزيز متمنين لها الشفاء العاجل.

ووجّه الفنان أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز رسالة مؤثرة إلى زوجته، مؤكدا أنه يظهر أمام الجميع كشخص قوي، «لكنه في الوقت الحالي هو أضعف إنسان على وجه الأرض لأن روحه ليست معه».

وطلبت الفنانة منى زكي، من الجمهور، الدعاء بالشفاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث كتبت على خاصية ستوري بصفحتها الشخصية على موقع انستجرام: «يا رب بحق الأيام الكريمة دي تقومي بالسلامة يا ياسمين وترجعي لولادك وبيتك، ادعولها تقوم بالسلامة، يا رب».

كما دعت الفنانة ياسمين صبري، بالشفاء العاجل للفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلة «ألف سلامة عليها».

كما طالب أيضًا الفنان أحمد حلمي، متابعيه عبر خاصية ستوري على موقع انستجرام متابعيه بالدعاء لياسمين عبدالعزيز: «أختي الغالية ياسمين بتعمل عملية صعبة ممكن تدعولها تقوم بالسلامة».

ودعا الفنان محمود حافظ: «ربنا يبارك فيها ويحفظها من كل سوء، وقام الفنان حسني شتا، بالدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز، على صفحة زوجها الفنان أحمد العوضي، قائلًا: ربنا يقومها بالسلامة ويحفظها يارب ويبارك فيكم ويسعدكم».

وكتب الفنان فادي خفاجة: «ألف سلامة، إن شاء الله هتقوم بالسلامة»، فيما علقت الفنانة جيهان فوزي، على صفحة الفنان أحمد العوضي، قائلة: «لا حول ولا قوةً إلا بالله ربنا يشفيها وتقوم بألف سلامة ويخليكم لبعض يا رب».