الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم، الأحد، بدعم من عمليات شراء موسعة على أغلبية أسهم السوقي الكبرى والثقيلة ومتوسطة القيمة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.4 مليار جنيه، ليسجل  مستوى 683.085 مليار جنيه، على خلفية الارتفاعات التي شهدتها أغلبية الأسهم .

 وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.39%، ليصل إلى مستوى 10602 نقطة، كما شهد مؤشر "إيجي إكس 50" ارتفاعا بلغت نسبته 0.5%، ليصل إلى مستوى 2226 نقطة، في الوقت الذى قفز فيه مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.23%، ليصل إلى مستوى 13008 نقاط، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.48%، ليصل إلى مستوى 4142 نقطة.

 وارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26%، ليصل إلى مستوى 2506 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.95%، ليصل إلى مستوى 3461 نقطة.

 وقال محللون بالسوق إن ارتفاعات بداية تعاملات اليوم جاءت استمرارا لحالة الزخم الشرائي الذى شهدته السوق نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية الإعلان عن المبادرة الرئاسي للتمويل العقاري، والتي قد تسهم في تنشيط القطاعات المختلفة كمواد البناء، فضلا عن تنشيط حركة العقارات بشكل عام، مؤكدين أن ذلك النشاط سينعكس بالتبعية على أنشطة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وهو ما ظهر جليا على شاشات التداول نظرا لاستباق البورصة، سواء سياسية أو اقتصادية، الأمر الذى يبشر بامتداد النشاط بالبورصة حتى مرحلة ما بعد عيد الأضحى المبارك.

 

 

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