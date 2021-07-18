«المركزي الفلبيني»: يجب تسريع حملة التطعيم ضد كورونا

قال محافظ البنك المركزي الفلبيني بنيامين ديوكنو إنه ينبغي على الحكومة تسريع برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ديوكنو قوله في بيان اليوم الأحد: "نجاح برنامج التطعيم هو المفتاح لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي ومستدام".

وأضاف أنه: "عبر نجاح برنامج التطعيم، يمكن تجنب الارتفاع المستقبلي في معدلات الإصابة بالفيروس، وبالتالي، لن تكون هناك حاجة لإجراءات الإغلاق التي ثبت أنها مكلفة اقتصاديا هنا وفي الخارج.

ومن ناحيتها قالت وزارة المالية الفلبينية إن الأساسيات القوية تدعم الاستقرار النسبي لعملة البلاد "بيزو".

ونقلت وكالة "بلومبرج" اليوم الأحد عن بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الأحد لوكيل الوزارة جيل بلتران، كبير الاقتصاديين في وزارة المالية أن "الإدارة الحكيمة للاقتصاد الكلي، واحتواء انتشار فيروس كورونا وتكثيف برنامج التطعيم، وإعادة فتح الاقتصاد بأمان ستكون مهمة في الحفاظ

على ثقة المستثمرين في البلاد خلال وقت الجائحة هذا".

ووفقًا لبيانات جامعة هوبكنز، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن في الفلبين مليون و502 ألف و359 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالوباء 26 ألفًا و598 حالة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.