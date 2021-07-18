«الثانوية» تؤجل احتفالات مصريين بعيد الأضحى: «هنعيّد بعد النتيجة»

انطلق منذ قليل امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي بمدرسة الوراق الثانوية بنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، وحرص عدد من أولياء الأمور على انتظار أبنائهم لحين الانتهاء من تأدية الامتحان.

وأكد عدد من الأهالي أنهم لن يحتفلوا بعيد الأضحى المبارك والذي يهل علينا بعد أيام، إلا أنهم في انتظار انتهاء امتحانات الثانوية العامة وظهور النتيجة ليكون الاحتفال احتفالين.

وقالت غادة، ولي أمر، إن ابنتها رفضت شراء ملابس جديدة احتفالا بعيد الأضحى المبارك ومنعت أي مظهر من مظاهر الاحتفال داخل المنزل لحين الانتهاء من الامتحانات.

وأوضحت عبير، أنها على عكس كل عيد، كانت تقوم بتنظيف المنزل وشراء مفروشات وغيرها من وسائل التجديد في المنزل، إلا أن هذا العام اختلف، فلم تقم بأي شئ اعتادت عليه بسبب الثانوية العامة.

وأضافت سناء، إحدى أولياء الأمور، أن ابنتها لم يختلف حالها عن باقي زميلاتها واللاتي رفضن كافة مظاهر الاحتفال، وقررت أن تقضي أيام عيد الأضحى المبارك في المذاكرة والمراجعة.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بامتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالبا وطالبة.

ويؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 1179 طالبا وطالبة.

وكانت قد فتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها، في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، للبدء في اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، شدد على أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هو طبقا لجدول الامتحانات المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم، وليس لها علاقة بقرار مد إجازة العيد بداية من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو.

ولفت نائب رئيس عام الامتحانات إلى أن موعد امتحان الكيمياء 17 يوليو في موعده دون تغيير، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية 18 يوليو في موعده دون تغيير، على أن تبدأ إجازة عيد الأضحى للطلاب بداية من 19 يوليو وحتى 23 يوليو، ويستأنف طلاب الشعبة العلمية امتحاناتهم بأداء امتحان الفيزياء السبت 24 يوليو، كما يستأنف طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم الأحد 25 يوليو بأداء مادة التاريخ.