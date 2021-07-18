«القوى العاملة» تفتش 608 منشآت خلال يونيو بقنا

قال حسام طلبة، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، إن المديرية قامت خلال شهر يونيو الماضي، بالتفتيش العمالي على 608 منشآت، وأسفر عن تحرير 36 محضراً عماليا من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقى 16 شكوى عمالية، تم تسوية 5 شكاوي منها ودياً وتحويل 4 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 143 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

- التفتيش على 397 منشأة خلال مايو الماضي

وكانت المديرية قامت خلال شهر مايو الماضي، بالتفتيش العمالي على 397 منشأة وأسفر عن تحرير 30 محضراً عمالياً من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقى 18 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وتحويل 4 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 13 شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 123 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

وقامت خلال شهر مايو أيضا، بتعيين 962 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم اثنين من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 3496 شاباً، فضلا عن استخراج 521 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

كما قامت المديرية، بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيا بإجمالي 2 مليون و 784 ألف جنيه، لـ5393 عاملاً، وصرف 53 ألفاً و531 جنيه للرعاية الصحية لـ451 عامل، ليصل إجمالي ما تم صرفه 2 مليون و837 ألفاً و531 جنيها لـ 5844 عاملا من المسجلين بالمديرية.