الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أزمة «ملء سد النهضة» تضرب السودان.. غياب نصف مياه سد الروصيرص

سد الروصيرص
سد الروصيرص

كشفت ادارة سد الروصيرص في السودان، اليوم الاحد، والذي يبعد عن سد النهضة 20 كم، عن أضرار جسيمة، وان واردت المياه فيه قد انخفضت بنسبة تصل الي النصف، مع استمرار الحكومة الإثيوبية في المضي بالمرحلة الثانية لملء الخزان يزداد الوضع تعقيداً.

ونقلت المعلومات عن مسؤولي السد الذي يبعد نحو 550 كم عن العاصمة الخرطوم، تأكيدهم استمرار انخفاض واردات مياه السد من النيل الأزرق بنسبة 50%، مشددين على أن تأخر استئناف المفاوضات حول سد النهضة بين كل من السودان ومصر من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، سوف يعرّض السد المذكور للخطر.

وأتت هذه التطورات بينما أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة، للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.

كما اعتبر في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي، بيكيلي سيليشي، قبل أيام، أن إثيوبيا قد قررت ملء السد للسنة الثانية فعلياً في الأسبوع الأول من شهر مايو، وذلك عندما واصلت تشييد الممر الأوسط للسد.

وأضاف أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف، مشدداً على أن المعلومات التي قدمتها أديس أبابا بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان اليوم، خصوصاً بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد الروصيرص.

إلى ذلك، أعلن الوزير السوداني أن بلاده اتخذت تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، إلا أن كل تلك التحركات لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن للسدود هناك.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار حصتهما السنوية من مياه النيل.

السودان سد النهضه أضرار الروصيرص مصر الثيوبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأهلى بعد سحب الزمالك التهنئة بدورى الأبطال

«آراب نيوز»: مصر والسودان لن يقبلا بالقرار الأحادي في «إدارة السد»

«مدبولى» يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

«الصحة» توضح طرق تجنب الإصابة بعدوى كورونا بعد تلقى اللقاح

مصدر أمنى ينفى نشوب حريق بمطبعة البنك المركزى فى الجيزة

اعتقالات بالجملة في إثيوبيا على وقع «حرب تيجراي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الاتحاد المخلتط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

صور

بعثة الأهلى «أبطال العاشرة» تصل إلى القاهرة

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من الصحفيين بالخليل

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية لهدم المنازل وتشريد المواطنين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية