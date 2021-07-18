1452 إصابة جديدة و31 وفاة بكورونا فى سريلانكا

سجلت السلطات الصحية في سريلانكا، اليوم الأحد، 1452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 283 ألفًا و512 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة "ديلي نيوز" السريلانكية - على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3733 حالة، عقب تسجيل 31 وفاة خلال الساعات الماضية، وأوضحت أن عدد الحالات النشطة بلغ 23 ألفًا و528 حالة على مستوى البلاد، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 254 ألفًا و871 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت سريلانكا تخفيف بعض القيود التي فرضتها منذ بداية الجائحة مثل السماح بإقامة حفلات الزفاف وإعادة فتح المسارح.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 189.9 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهر أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 189 مليونًا و998 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و82 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.6 مليار من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



