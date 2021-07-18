الأحد 18 يوليو 2021
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مصر

بعد مرور 3 سنوات على إنشائه

ترقية فصل كونفشيوس بجامعة عين شمس إلى معهد

محمود المتيني
محمود المتيني

هنأت السفارة الصينية بالقاهرة ورئيس جامعة جوانغ دونغ الصينية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بصدور القرار الوزاري في جمهورية الصين الشعبية بترقية فصل كونفشيوس بجامعة عين شمس إلى معهد.

يأتي القرار بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الدراسة بفصل كونفشيوس، ويعد ذلك أمرا غير مسبوق في تاريخ معاهد كونفشيوس على مستوى العالم، حيث يتم  ترقية فصل إلى معهد بعد مرور خمس سنوات على إنشائه.

جاء ذلك تكريماً لجهود فصل كونفشيوس جامعة عين شمس بعد تصدره الأنشطة الدولية على مستوى العالم من حيث المؤتمرات والندوات والمعسكرات والأنشطة التعليمية والثقافية والدورات التدريبية في الابتكار وريادة الأعمال التي نظمها على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ إفتتاح  فصل كونفشيوس بجامعة عين شمس في مايو من عام ٢٠١٨. 

ويعكس ذلك ثقة الجانب الصيني في حجم الإنجاز و النجاح الذي حققه  في وقت قياسي في ظل ما يشهده من إقبال كبير من الراغبين في دراسة اللغة والثقافة الصينية من مختلف الفئات والتخصصات.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمود المتيني الشكر لرئيس جامعة جوانغ دونغ  الصينية،  والسفير الصيني لدى القاهرة والمستشار الثقافي الصيني، كما ثمن جهود كونفشيوس عين شمس وقسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس، آملاً فى تدعيم التعاون و أواصر الصداقة بين كافة الشركاء من الجانبين. 

وأعرب الجانب الصيني خلال المكالمة الهاتفية لرئيس جامعة عين شمس عن استعداده لتقديم كافة صور الدعم والمساندة لتحقيق تعاون دولي مثمر بين جامعة عين شمس وكافة الجامعات الصينية من خلال معهد كونفشيوس.

ويتم نشر قرار الترقية على كل المواقع الصينية بعد الحفل الذي يجري يوم الجمعة القادم .

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