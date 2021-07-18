الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القناطر الخيرية» تتزين لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى

حدائق الرى
حدائق الرى

بدأت وزارة الموارد المائية والري، الاستعدادات اللازمة لفتح الحدائق العامة التابعة لها بمختلف المحافظات ومنها القناطر الخيرية والدلتا، لتكون متنفسا للمواطنين خلاف إجازة عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع التزاحم، طبقاً لما قررته لجنة كورونا بمجلس الوزراء حفاظا على صحة المواطنين. 

يأتى ذلك فى أعقاب خطة أعمال متكاملة لتطوير كافة الحدائق والمتنزهات والمساحات الخضراء التابعة لوزارة الموارد المائية والري بالمحافظات ومنها حديقة النيل والقناطر الخيرية وحديقة عفلة، كما يتم تطوير حديقة الياسمين على مساحة سبعة أفدنة. 

استقبال المواطنين مع تطبيق إجراءات احترازية 

وتفقد المهندس أسامة خليل، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أشرف درويش، مدير عام قناطر الدلتا، حدائق الري بالقناطر الخيرية، وذلك للوقوف علي حالة الحدائق وعمليات التطوير الذاتي بها، بالإضافة إلى متابعة الاستعدادات الجارية الخاصة بفتح الحدائق لزيارة المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

وأكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لـ“الدستور ”، على إتمام كافة التجهيزات لاستقبال الزوار والمواطنين لقضاء وقت ممتع ومفيد في حدائق القناطر الخيرية، مشيراً إلى استمرار خطة أعمال لتطوير مختلف الحدائق طوال الفترة الحالية بجهود ذاتية، من جانب العاملين، وإجراء أعمال الصيانة للحدائق، والتي أصبحت جاهزة لاستقبال الزائرين.

 

استمرار أعمال التطوير والصيانة للحدائق 

يذكر أن وزارة الموارد المائية والرى، انتهت من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر فرع دمياط القديمة وقناطر فرع دمياط الجديدة، وهي مقامة على مساحة 13 فداناً، وتضمنت أعمال التطوير إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين.
 

وزارة القناطر الخيرية عيد الأضحى استعدادات الموارد المائية محافظات مجلس الوزراء

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وائل لطفي

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