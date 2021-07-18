الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء اختبارات القبول بالجامعات الأهلية في المركز الإلكتروني بـ«حلوان»

اختبارات القبول
اختبارات القبول بالجامعات الأهلية

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، بإجراء اختبارات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية، اليوم، بجامعة حلوان.

وتابع الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والنواب الدكتور منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عمليات التنسيق واستقبال الطلاب لإجراء اختبارات القبول لطلاب الدبلومة الأمريكية والشهادات العربية وذلك فى مراكز الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان

وشرفت الجامعة بحضور كل من الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى، والدكتور إبراهيم فتحى معوض رئيس مكتب القبول والتنسيق للجامعات الأهلية، ووفد رفيع المستوى من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات وذلك لمتابعة اختبارات اليوم الأول لقبول الطلاب بالجامعات الأهلية، كما قام  الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب بمتابعة اختبارات القطاع الطبى.

وقامت جامعة حلوان بإجراء كل الترتيبات التقنية واللوجستية لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور من المناطق التالية (جنوب القاهرة وبني سويف والمنيا والفيوم وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان).

وأوضح الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة أن هناك انتظامًا فى أعمال إجراءات القبول بالجامعات الأهلية، مؤكدًا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومشيدًا بأهمية تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية من أجل دعم العملية التعليمية حيث تتيح المنظومة المساواة بين الطلاب في القبول بالجامعات الأهلية وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب وتوفر السرعة والدقة في الحصول على النتائج،  وأضاف سيادته أنَّ التعليم العالي يشهد نهضة كبيرة غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأفادت الدكتورة منى نصر المدير التنفيذى لمعلومات الجامعة بأهمية الاستفادة القصوى بتجهيزات مراكز الاختبارات بجامعة حلوان لاستضافة أعمال التنسيق والقبول بالجامعات الأهلية الأربع وهى: (جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية وجامعة العلمين الدولية الأهلية،و جامعة الجلالة الأهلية، وجامعة المنصورة الجديدة الأهلية). 

وتجرى اختبارات القبول على فترتين فترة صباحية وأخرى مسائية، وتكون مدة الاختبار ساعة ونصف، ساعة على نظام MKCL و نصف ساعة على الإنترنت يٌبث من دبي.

كما تابعت  الدكتورة سامية جامع مدير الاختبارات الإلكترونية بالجامعة عملية التأكد من وضع بنوك الأسئلة وجميع الأمور التقنية مع مهندسى مركز الحساب العلمى والشركة المنفذة، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والحماية، وتوفير الكمامات فى القاعات وتجهيز غرف خاصة كعيادات بجانب  قاعات الاختبارات.

كما قامت جامعة حلوان بتوفير أتوبيسات ومينى باصات أمام البوابة الرئيسة لنقل الطلاب وأولياء الأمور إلى مبنى الاختبارات، كما تم توفير قاعات انتظار بالدور الثانى لأولياء الأمور، لبث حالة من الهدوء النفسى بين الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة إجراء الاختبارات.

الوادي الجديد الجامعات التعليم العالي جامعة حلوان الملك سلمان خطة الدولة البحث العلمي جامعة الجلالة خدمة المجتمع الاختبارات الالكترونية قبول الطلاب بالجامعات الكترونية استقبال الطلاب

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