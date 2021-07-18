بدء تعقيم طلاب الثانوية العامة وتفتيشهم قبل امتحان «الفلسفة»

بدأت منذ قليل، عمليات التعقيم وتفتيش طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، قبل ذهابهم للجان الامتحانية.

وحرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة على اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب، وذلك قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وتم توزيع كمامة وكيس مطهر على الطلاب وتعقيم أيديهم وقياس درجة الحرارة من قبل الزائرة الصحية باللجنة.

ويؤدي 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة امتحان الفلسفة والمنطق، ويؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالبًا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 1179 طالبًا وطالبة.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، أكد أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هي طبقًا لجدول الامتحانات المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم، ليست لها علاقة بقرار مد إجازة العيد بداية من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو .

ولفت نائب رئيس عام الامتحانات، إلى أن موعد امتحان الكيمياء 17 يوليو في موعده دون تغيير، وأن موعد امتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية 18 يوليو في موعده دون تغيير، على أن تبدأ إجازة عيد الأضحى للطلاب بداية من 19 يوليو وحتى 23 يوليو، على أن يستأنف طلاب الشعبة العلمية امتحاناتهم بأداء امتحان الفيزياء يوم السبت الموافق 24 يوليو سيجرى في موعده، كما يستأنف طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم يوم الأحد المقبل 25 يوليو بأداء مادة التاريخ.