الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1373 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات فى قيرغيزستان

كورونا في قيرغيزستان
كورونا في قيرغيزستان

أعلنت وزارة الصحة في قيرغيزستان اليوم الأحد، تسجيل 1373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الوباء إلى 149 ألفًا و29 إصابة.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 10 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى ألفين و175 حالة.

وذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية أن العاصمة بيشكيك سجلت أكبر عدد من الحالات بلغ 832 حالة.
 

إصابات كورونا حول العالم

 

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 189.9 مليون حتى صباح اليوم  الأحد.
وأظهر أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 189 مليونًا و998 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و82 ألف حالة.

 

لقاحات كورونا حول العالم

 

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.6 مليار من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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