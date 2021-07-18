الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

229 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا فى أوكرانيا

كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا

 أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الأحد، تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونين و244 ألفًا و495 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أنه يوجد بين الإصابات الجديدة 27 طفلًا و4 موظفين في الرعاية الصحية.

وبحسب الوزارة، تماثل 241 شخصًا للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى مليونين و181 ألفًا و198 متعافى، في حين توفي 8 أشخاص؛ لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 53 ألفًا و726 وفاة.

 

إصابات كورونا حول العالم

 

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 189.9 مليون حتى صباح اليوم  الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 189 مليونًا و998 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و82 ألف حالة.

 

لقاحات كورونا حول العالم

 

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.6 مليار من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

 

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

كورونا حول العالم

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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