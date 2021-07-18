مصرع 15 في انهيارات أرضية بمومباي الهندية

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم بعد أن دفنوا تحت أنقاض منازلهم بسبب الانهيارات الأرضية، التي وقعت في منطقة (شيمبور) بمدينة (مومباي) الهندية، وذلك في أعقاب هطول أمطار غزيرة على المدينة وضواحيها استمرت لعدة ساعات.

ونقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية اليوم الأحد، عن مسئولين قولهم إنه تم إنقاذ 15 شخصا حتى الآن من منطقة "شيمبور"، مضيفين أنه تم نقل المصابين منهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وذكرت القناة الهندية أن عمليات الإنقاذ والبحث لا تزال جارية حيث يخشى أن يكون هناك المزيد من الأشخاص المحاصرين داخل المباني أو تحت الأنقاض.

من جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية استمرار هطول الأمطار بغزارة على مدينة "مومباي" خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وعلى صعيد أخر، سجلت الهند 41 ألفا و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليونا و106 آلاف و65 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة “إنديا توداي” الهندية اليوم الأحد - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 518 وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 422 ألفا و660 شخصا.

وأفادت بأن 42 ألفا و4 حالات تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 30 مليونا و269 ألفا و796 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 422 ألفا و660 حالة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.