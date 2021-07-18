تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا بين رياضيي أولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الأحد، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد للرياضيين اثنين مقيمين في القرية الأولمبية بالعاصمة طوكيو، وذلك بعد يوم من الإعلان عن أول إصابة لأحد المنظمين المقيمين في القرية.

وقالت اللجنة الأولمبية - حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن من بين الـ10 أشخاص الذين وصلوا من الخارج للمشاركة بالأولمبياد، ثبتت إصابتان لرياضيين يقيمان في القرية الأولمبية وحالة ثالثة لرياضي آخر لا يقيم هناك.

ولم يذكر تفاصيل عن المصابين مثل جنسيتهم وظروفهم الصحية الحالية.

وكانت اليابان قد حظرت استقبال جمهور من خارج اليابان، ولم تسمح بدخول، سوى الرياضيين والمسؤولين وأعضاء وسائل الإعلام، لدورة الألعاب الأولمبية.

وترفع الحالات الجديدة العدد الإجمالي للعدوى - منذ الأول من يوليو - للرياضيين وغيرهم من العاملين بدورة الألعاب المقرر انطلاقها الجمعة المقبلة إلى 55.

وكانت القرية الأولمبية، الواقعة بالعاصمة طوكيو والتي تضم 21 مبنى سكنيًا و3600 غرفة و18 ألف سرير، قد فتحت أبوابها لاستقبال الرياضيين الثلاثاء الماضي.





ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

