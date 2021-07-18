الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

ميركل تزور المناطق المنكوبة بالفيضانات فى ألمانيا

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل

تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المناطق المتضررة من الفيضانات بولاية راينلاند-بفالتس اليوم الأحد، فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات المدمرة بغربي البلاد .
 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قالت الشرطة صباح اليوم الأحد إن حصيلة الوفيات في راينلاند-بفالتس ارتفع إلى 110 ما يجعل العدد الاجمالي للوفيات في جميع انحاء البلاديتجاوز 150 شخصا من بينهم 45 تأكد وفاتهم في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.
 

وأكدت الشرطة أيضا إصابة 670 شخصا بمقاطعة آرفايلر، التي تعتبر مركز الأزمة في راينلاند-بفالتس، محذرة من أن اعداد الضحايا مرشحة للزيادة.

 

ولا تزال الكهرباء وخطوط الهاتف معطلة في العديد من المناطق المحيطة.وأعلنت حالة الطوارئ الكارثية مساء السبت في منطقة بيرتشسجادنر لاند في بافاريا العليا بألمانيا بسبب الفيضانات مع وفاة شخصين في المنطقة.
 

وقالت ألكسندرا روتينبوتشنر المتحدثة باسم مكتب مقاطعة بيرتشسجادنر لاند أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حالتي الوفاة كانتا نتيجة الفيضانات ام لا.
 

وتعتزم ميركل زيارة بلدية إيفل في شولد ، التي تضررت بشكل كبير، للإطلاع على الوضع. ومن المقرر بعد ذلك أن تصدر بيانا صحفيا في آدناو- جنبًا إلى جنب مع رئيس حكومة الولاية مالو درير ووزراء راينلاند-بفالتس الآخرين.
 

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد زار بالفعل يوم السبت المنطقة المنكوبة في شمال الراين-ويستفاليا على نهر إرفت ودعا إلى التضامن والتبرعات للضحايا.
 

وأعلن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر عن أنه سيزور ولايتي شمال الراين-ويستفاليا وراينلاند-بفالتس يوم غد الاثنين

 

وتستمر فرق الإنقاذ والإغاثة في البلدين في عمليات البحث وسط الأنقاض للعثور على أي ناجين من هذه الفيضانات فيما تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول أيضا على كل من سويسرا ولوكسمبورج وهولندا.
وقد وصفت ميركل الفيضانات بأنها "مأساة" وتعهدت بدعم الحكومة الفيدرالية للبلديات المنكوبة في ألمانيا كما أعربت عن حزنها وتعاطفها مع من فقدوا أحبائهم في هذه الكارثة.
شهد - ك ف

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