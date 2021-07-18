الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا والولايات المتحدة يحققان حول إصابة عدد من المسئولين بمتلازمة «هافانا»

متلازمة هافانا
متلازمة هافانا

إعلنت كلا من  النمسا والولايات المتحدة أنهما تحققان في تقارير عن إصابة دبلوماسيين أميركيين ومسؤولين آخرين في فيينا بمشاكل صحية مشابهة متلازمة هافانا الغامضة.

وكان  أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي قد اعلنوا مايو الماضي:  بأن الحكومة تحقق في زيادة واضحة في هجمات الطاقة الموجهة الغامضة، وسط تقارير جديدة عن حوادث قد تلحق ضررا بالدماغ داخل الولايات المتحدة.

وتسببت الهجمات الغامضة بإصابة دبلوماسيين أميركيين ورجال مخابرات بأمراض وأحيانا بتلف في الدماغ في كوبا والصين وروسيا ودول أخرى.

وهناك أكثر من 130 تقريرا عن أشخاص أصيبوا بـ"متلازمة هافانا" في جميع أنحاء العالم على مدار السنوات الخمس الماضية، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ويعود اسم المتلازمة الى أنه عندما ا أبلغ عدد من الدبلوماسيين الأميركيين والكنديين  باصابتهم اكانوا متمركزين في العاصمة الكوبية هافانا.

يأتي هذا فيما وصلت الأكاديمية الأمريكية الوطنية للعلوم إلى سر (متلازمه هافانا) وهي المتلازمة المرضية التي بسببها تم سحب دبلوماسيين أمريكيين من كوبا وكذلك من الصين عامي 2016 و2017 بعد إصابتهم بأعراض غامضة تشبه تلك الناتجة عن أمراض اختلال الجهاز العصبي والتحكمي الدماغية.

في تقرير لدورية (انتلجنس نيوز) الأمريكية المتخصصة في الشأن المخابراتي ومكافحة التجسس أكدت أن (متلازمه هافانا) هي في حقيقتها حزم إشعاعية من المايكرويف قد تعرض لها العاملون سفارة الولايات المتحدة في هافانا والقنصلية الأمريكية في جوانزو بالصين ونتج عنا إصابتهم بحالات غريبة من فقدان الاتزان والصمم المؤقت وأحيانا بفقد الإبصار المؤقت أو حدوث ارتجافة بصرية ليست لها أية مبررات طبية.

وفي عام 2019 تعرض دبلوماسيون كنديون في السفارة الكندية لدى كوبا لأعراض مماثله لتلك التي تعرض لها دبلوماسيو الولايات المتحدة وعلى إثر ذلك اخلت كندا عائلات العاملين في سفارتها بهافانا وكان ذلك في أبريل 2019 وثارت تكهنات حول تورط استخبارات منافسه للولايات المتحدة في هذا الأمر كعمل استهدافي، وهو ما نفت حكومتا بكين وهافانا نفيا قاطعا حدوثه على أراضيها، مؤكده التزامهما بتأمين مقال التمثيل الدبلوماسي بهما.

 

النمسا والولايات المتحدة متلازمة هافانا الغامضة الصحة في كوبا أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي صحيفة نيويورك تايمز الامريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأهلى بعد سحب الزمالك التهنئة بدورى الأبطال

السعودية تعلن تغيير كسوة الكعبة غدا الإثنين

العاشرة في الجزيرة.. الأهلي يضرب كايزر تشيفز بثلاثية في نهائي إفريقيا

بسبب شيكابالا.. الزمالك يسحب تهنئته للأهلى بدورى أبطال أفريقيا

رسالة مؤثرة من أحمد العوضى لـ ياسمين عبدالعزيز عقب خضوعها لعملية جراحية

«استعراض للعضلات».. كيف تناولت الصحافة الجنوب أفريقية فوز الأهلى على كايزر تشيفز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

صور

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

سوق الجمال في برقاش

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من الصحفيين بالخليل

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية لهدم المنازل وتشريد المواطنين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية