الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى يستعيد مناطق استراتيجية من قبضة ميليشيا الحوثيين

الجيش اليمنى
الجيش اليمنى

يبدو أن المعارك بين الجيش اليمني وميلشيا الحوثي لن تتوقف، حيث المركز الإعلامي للجيش اليمني، مساء السبت، مشاهد مصورة لما وصفها بـ "أعنف المعارك" التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات جنوب مأرب، شمال شرقي البلاد.

وتشهد جبهات جنوب مأرب تقدمًا ميدانيًا مستمرًا لقوات الجيش اليمني، مع استعادة عدد من المناطق والمواقع الاستراتيجية من قبضة ميليشيا الحوثي، التي تتكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة.

كما واصلت التقدم في الجبهة الجنوبية من عدّة محاور وتمكنت من تحرير معظم مواقع الخرفة بحيد آل أحمد جنوب غربي مديرية رحبة ومناطق أخرى في جبهة المشيريف الفاصلة بين محافظتي مأرب والبيضاء، وفق مصادر ميدانية وفقا لما نقلته العربية.

كما نشر المركز الإعلامي للجيش اليمني فيديو لقوات الجيش والمقاومة من مركز مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب، بعد استكمال تأمينها عقب طرد ميليشيا الحوثي منها.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا،  أنها سمحت بدخول سفن تحمل مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة الذي تديره جماعة "أنصار الله" الحوثية غرب اليمن.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك: "على الرغم من خرق الحوثيين المستمر لاتفاق ستوكهولم وعدوانهم المستمر في مأرب، سمحت الحكومة اليمنية مجددا لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة، استجابة لاحتياجات الصناعات التي تحركها المساعدات الإنسانية".

ويتهم الحوثيون التحالف العربي باحتجاز 4 سفن نفطية على الرغم من استكمالها إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي (أنفيم) وحصولها على التصاريح الأممية.

وتشترط الحكومة اليمنية دفع الحوثيين الرسوم المفروضة على حمولات سفن المشتقات النفطية مقابل السماح بدخولها إلى ميناء الحديدة، وتخصيص تلك الأموال لصالح دفع رواتب الموظفين الحكوميين بناء على اتفاق السويد الذي توصلت إليه الحكومة والجماعة خلال جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم أواخر العام 2018.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن،تسجيل حالة وفاة واحدة و14 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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