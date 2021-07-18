حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية الأحد 18 يوليو 2021

تُقدم عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 18 يوليو 2021 لمواليد الأبراج الفلكية الهوائية على النحو التالي:

برج الدلو

مهنياً: انتقال القمر الى العقرب يجعلك تضيع في بعض التفاصيل، فتتوهم أموراً غير موجودة، وحاول أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل.

عاطفياً: عليك أن تساعد الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصاً بعد فترة من الترقب بينكما.

صحياً: تبذل قصارى جهدك للتغلب على عامل الكسل الذي يسيطر عليك منذ فترة وتنجح.

برج الميزان

مهنياً: اليوم تُتاح لك فرص استثنائية، وتنجح في حملة دعائية كبيرة تستقطب فيها التأييد وتتوصّل إلى إقناع ارباب العمل بوجهة نظرك.

عاطفياً: يمكن أن يخف الوهج العاطفي نوعاً ما إذا ابتعدت عن الشريك وقتاً طويلاً، وعليك أن تجد السبب الحقيقي، وهذا ما يسهّل الامور.

صحياً: ابتعد عن العصبية الزائدة، فالضرر الذي تسببه لك سيكون سلبياً جداً.

برج الجوزاء

مهنياً: لا تتولّ القيام بأي أعمال جديدة قبل أن تنهي أعمالك القديمة، وعليك أخذ قسط من الراحة قبل الانطلاق بأي مشروع جديد.

عاطفياً: حافظ على علاقتك بالحبيب فأنت لن تجد له بديلاً يكون أكثر إخلاصاً وتفانياً وتضحية من أجلك حتى في أصعب الظروف.

صحياً: تختفي المشاكل من حياتك اليوم وتشعر بالراحة وهدوء الأعصاب وراحة البال.

صفات مواليد الأبراج الهوائية

الصفات المشتركة بين مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة، أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، و تكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق و عقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليين، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.



يتسم أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص يحبون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد و الاجتماعيات.



ينجحون في الأعمال الذهنية و يبرعون في الميدان الوظيفي ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالإزدواجية الشديدة والمزاج المتقلب ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائماً ما يبحثون عن السعادة والحب ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات فهم أشخاص اجتماعيين يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.