حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 18 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 18 يوليو 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل

مهنيًا: تستجد بعض الأمور التي تدفعك إلى إعادة حساباتك، وهذا طبيعي بين الزملاء في أي مهنة وخصوصًا في ظل وجود الغيرة المهنية.

عاطفيًا: إذا رغبت في ترك الشريك، عليك أن تصارحه بالأسباب والدوافع إلى ذلك مراعاة لشعوره.

صحيًا: إذا كنت تتعثر كثيراً في خطوات وتخطو خطوات ناقصة فاخضع لاختبار ترقق العظام.

ومن مشاهير هذا البرج: أحلام المستغانمي.

برج الثور

مهنيًا: لا تكن ضعيفًا مهما حاول بعضهم الضغط عليك، فقدرتك فائقة لمعالجة أي عثرة تعترض طريقك.

عاطفياً: تأجيل المواجهة مع الشريك، يعمّق الخلاف بينكما على المدى الطويل، لذا كن على استعداد لمفاتحته بما يعتريك من مشاعر سلبية إزاءه.

صحيًا: اذا كنت متوتراً وعصبياً، ابحث عن الأسباب حتى تعمل على تخطيها سريعًا.

برج الجوزاء

مهنياً: لا تتولّ القيام بأي أعمال جديدة قبل أن تنهي أعمالك القديمة، وعليك أخذ قسط من الراحة قبل الانطلاق بأي مشروع جديد.

عاطفياً: حافظ على علاقتك بالحبيب فأنت لن تجد له بديلاً يكون أكثر إخلاصاً وتفانياً وتضحية من أجلك حتى في أصعب الظروف.

صحياً: تختفي المشاكل من حياتك اليوم وتشعر بالراحة وهدوء الأعصاب وراحة البال.

ومن مشاهير هذا البرج: زبيدة ثروت.

برج السرطان

مهنياً: القمر في برج العقرب يتحدث عن تألق وسفر وحيوية ممتازة، وهذا وحده كفيل بخلق حالة من الاطمئنان لتحمي نفسك من مخططات الآخرين.

عاطفياً: العلاقات العابرة لا تدوم عموماً، لذا، من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم لتكمل المشوار معه.

صحياً: كن على ثقة أن التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحاً، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال.

ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.

برج الأسد

مهنياً: لا تحشر أنفك في موقف محرج، ولن تجدي محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك نفعاً لأن الأمور تكون قد استفحلت.

عاطفياً: العون الذي حظيت به أخيراً يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله وخططه وأحلامه الوردية.

صحياً: تناول وجبة خفيفة مساء تعتمد في مكوناتها على الخضراوات المسلوقة.

ومن مشاهير هذا البرج: رامي عياش.

برج العذراء

مهنياً: تعيش يوما واعدا يحمل اليك المزيد من فرص النجاح والتقدم كما يحمل معه السلام الداخلي والثقة بالنفس.

عاطفياً: تعامل مع الشريك كما تقتضي آداب السلوك، فهو حساس جداً، لكنّه في الوقت غير سهل كما تتصور.

صحياً: ثمار البحر مأكولات مفيدة صحياً، طبعاً من الإكثار منها أو تناولها بطريقة صحية.

ومن مشاهير هذا البرج: إيمان العاصي.

برج الميزان

مهنياً: اليوم تُتاح لك فرص استثنائية، وتنجح في حملة دعائية كبيرة تستقطب فيها التأييد وتتوصّل إلى إقناع ارباب العمل بوجهة نظرك.

عاطفياً: يمكن أن يخف الوهج العاطفي نوعاً ما إذا ابتعدت عن الشريك وقتاً طويلاً، وعليك أن تجد السبب الحقيقي، وهذا ما يسهّل الامور.

صحياً: ابتعد عن العصبية الزائدة، فالضرر الذي تسببه لك سيكون سلبياً جداً.

ومن مشاهير هذا البرج: بيلا حديد.

برج العقرب

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مساعدة قيمة تتلقاها من قبل أحد الزملاء لأن الطاقة المطلوبة لإنجاز أعمالك قد تفوق قدراتك الذاتية.

عاطفياً: مهما تكن إرادتك صلبة لن تكون وحدها كافية للرد على جميع متطلبات الشريك وتنفيذها.

صحياً: تطلب مساعدة الآخرين لدعمك في تنفيذ الحمية وتشجعيك والشعور معك.

ومن مشاهير هذا البرج: هند صبري.

برج القوس

مهنياً: أنجز مهامك الموكلة إليك على أكمل وجه ولا تكلف الآخرين القيام بما أنت قادر على القيام به، فهم ليسوا بكفاءتك.

عاطفياً: التزم عهودك تجاه الحبيب ولا تتجاهلها ولا تقطع له وعوداً لئلا يتهمك بالكذب والتملق، فتخسره.

صحياً: تخاف من السمنة ومن العجز عن التخلص منها، ومع ذلك لا تقوم بأي أمر يساعدك في ذلك.

ومن مشاهير هذا البرج: براد بيت.

برج الجدي

مهنياً: يوم جيد يفتح امامك صفحة مهمة كي تفكر بحاضرك بماضيك بمستقبلك اشياء جديدة تخلق في حياتك الخاصة سفر او عودة من سفر او ارتباط.

عاطفياً: تطلّ بجاذبية قصوى ويكون بريقك مشعاً وتستقطب اهتمام الشريك أكثر من أي وقت مضى، فيعمل المستحيل لإرضائك.

صحياً: شجع نفسك للقيام بالحركات التي تنشطك وتبقيك في رشاقة ممتازة، وحاول أن تشرك الآخرين في ممارستك الرياضة.

ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي.

برج الدلو

مهنياً: انتقال القمر الى العقرب يجعلك تضيع في بعض التفاصيل، فتتوهم أموراً غير موجودة، وحاول أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل.

عاطفياً: عليك أن تساعد الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصاً بعد فترة من الترقب بينكما.

صحياً: تبذل قصارى جهدك للتغلب على عامل الكسل الذي يسيطر عليك منذ فترة وتنجح.

ومن مشاهير هذا البرج: يوسف شاهين.

برج الحوت

مهنياً: المثلث الفلكي المائي بين القمر من العقرب والشمس من السرطان يجعلك تختبر بعض الأمور الجديدة في العمل لعلك تصل إلى نتيجة أفضل مما كنت تتوقع.

عاطفيا: تعيد التفكير والنظر في علاقتك العاطفية وتطرح عدداً من التساؤلات حول هذه العلاقة وما جديتها وأهميتها بالنسبة إليك.

صحياً: لا تبالغ في العمل أكثر من طاقتك، فالجسم يحتاج إلى الراحة، والعائلة تحتاج أيضاً إلى الاهتمام بها.

ومن مشاهير هذا البرج: ريهانا.