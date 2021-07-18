الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 18 يوليو 2021

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 18 يوليو 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

برج الحمل

مهنيًا: تستجد بعض الأمور التي تدفعك إلى إعادة حساباتك، وهذا طبيعي بين الزملاء في أي مهنة وخصوصًا في ظل وجود الغيرة المهنية.

عاطفيًا: إذا رغبت في ترك الشريك، عليك أن تصارحه بالأسباب والدوافع إلى ذلك مراعاة لشعوره.

صحيًا: إذا كنت تتعثر كثيراً في خطوات وتخطو خطوات ناقصة فاخضع لاختبار ترقق العظام.

ومن مشاهير هذا البرج: أحلام المستغانمي.

 

برج الثور

مهنيًا: لا تكن ضعيفًا مهما حاول بعضهم الضغط عليك، فقدرتك فائقة لمعالجة أي عثرة تعترض طريقك.

عاطفياً: تأجيل المواجهة مع الشريك، يعمّق الخلاف بينكما على المدى الطويل، لذا كن على استعداد لمفاتحته بما يعتريك من مشاعر سلبية إزاءه.

صحيًا: اذا كنت متوتراً وعصبياً، ابحث عن الأسباب حتى تعمل على تخطيها سريعًا.

 

برج الجوزاء

مهنياً: لا تتولّ القيام بأي أعمال جديدة قبل أن تنهي أعمالك القديمة، وعليك أخذ قسط من الراحة قبل الانطلاق بأي مشروع جديد.

عاطفياً: حافظ على علاقتك بالحبيب فأنت لن تجد له بديلاً يكون أكثر إخلاصاً وتفانياً وتضحية من أجلك حتى في أصعب الظروف.

صحياً: تختفي المشاكل من حياتك اليوم وتشعر بالراحة وهدوء الأعصاب وراحة البال.

ومن مشاهير هذا البرج: زبيدة ثروت.

 

برج السرطان

مهنياً: القمر في برج العقرب يتحدث عن تألق وسفر وحيوية ممتازة، وهذا وحده كفيل بخلق حالة من الاطمئنان لتحمي نفسك من مخططات الآخرين.

عاطفياً: العلاقات العابرة لا تدوم عموماً، لذا، من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم لتكمل المشوار معه.

صحياً: كن على ثقة أن التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحاً، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال.

ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.

 

برج الأسد

مهنياً: لا تحشر أنفك في موقف محرج، ولن تجدي محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك نفعاً لأن الأمور تكون قد استفحلت.

عاطفياً: العون الذي حظيت به أخيراً يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله وخططه وأحلامه الوردية.

صحياً: تناول وجبة خفيفة مساء تعتمد في مكوناتها على الخضراوات المسلوقة.

ومن مشاهير هذا البرج: رامي عياش.

 

برج العذراء

مهنياً: تعيش يوما واعدا يحمل اليك المزيد من فرص النجاح والتقدم كما يحمل معه السلام الداخلي والثقة بالنفس.

عاطفياً: تعامل مع الشريك كما تقتضي آداب السلوك، فهو حساس جداً، لكنّه في الوقت غير سهل كما تتصور.

صحياً: ثمار البحر مأكولات مفيدة صحياً، طبعاً من الإكثار منها أو تناولها بطريقة صحية.

ومن مشاهير هذا البرج: إيمان العاصي.

 

برج الميزان

مهنياً: اليوم تُتاح لك فرص استثنائية، وتنجح في حملة دعائية كبيرة تستقطب فيها التأييد وتتوصّل إلى إقناع ارباب العمل بوجهة نظرك.

عاطفياً: يمكن أن يخف الوهج العاطفي نوعاً ما إذا ابتعدت عن الشريك وقتاً طويلاً، وعليك أن تجد السبب الحقيقي، وهذا ما يسهّل الامور.

صحياً: ابتعد عن العصبية الزائدة، فالضرر الذي تسببه لك سيكون سلبياً جداً.

ومن مشاهير هذا البرج: بيلا حديد.

 

برج العقرب

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مساعدة قيمة تتلقاها من قبل أحد الزملاء لأن الطاقة المطلوبة لإنجاز أعمالك قد تفوق قدراتك الذاتية.

عاطفياً: مهما تكن إرادتك صلبة لن تكون وحدها كافية للرد على جميع متطلبات الشريك وتنفيذها.

صحياً: تطلب مساعدة الآخرين لدعمك في تنفيذ الحمية وتشجعيك والشعور معك.

ومن مشاهير هذا البرج: هند صبري.

 

برج القوس

مهنياً: أنجز مهامك الموكلة إليك على أكمل وجه ولا تكلف الآخرين القيام بما أنت قادر على القيام به، فهم ليسوا بكفاءتك.

عاطفياً: التزم عهودك تجاه الحبيب ولا تتجاهلها ولا تقطع له وعوداً لئلا يتهمك بالكذب والتملق، فتخسره.

صحياً: تخاف من السمنة ومن العجز عن التخلص منها، ومع ذلك لا تقوم بأي أمر يساعدك في ذلك.

ومن مشاهير هذا البرج: براد بيت. 

 

برج الجدي

مهنياً: يوم جيد يفتح امامك صفحة مهمة كي تفكر بحاضرك بماضيك بمستقبلك اشياء جديدة تخلق في حياتك الخاصة سفر او عودة من سفر او ارتباط.

عاطفياً: تطلّ بجاذبية قصوى ويكون بريقك مشعاً وتستقطب اهتمام الشريك أكثر من أي وقت مضى، فيعمل المستحيل لإرضائك.

صحياً: شجع نفسك للقيام بالحركات التي تنشطك وتبقيك في رشاقة ممتازة، وحاول أن تشرك الآخرين في ممارستك الرياضة.

ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي.

 

برج الدلو

مهنياً: انتقال القمر الى العقرب يجعلك تضيع في بعض التفاصيل، فتتوهم أموراً غير موجودة، وحاول أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل.

عاطفياً: عليك أن تساعد الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصاً بعد فترة من الترقب بينكما.

صحياً: تبذل قصارى جهدك للتغلب على عامل الكسل الذي يسيطر عليك منذ فترة وتنجح.

ومن مشاهير هذا البرج: يوسف شاهين.

 

برج الحوت

مهنياً: المثلث الفلكي المائي بين القمر من العقرب والشمس من السرطان يجعلك تختبر بعض الأمور الجديدة في العمل لعلك تصل إلى نتيجة أفضل مما كنت تتوقع.

عاطفيا: تعيد التفكير والنظر في علاقتك العاطفية وتطرح عدداً من التساؤلات حول هذه العلاقة وما جديتها وأهميتها بالنسبة إليك.

صحياً: لا تبالغ في العمل أكثر من طاقتك، فالجسم يحتاج إلى الراحة، والعائلة تحتاج أيضاً إلى الاهتمام بها.

ومن مشاهير هذا البرج: ريهانا.

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