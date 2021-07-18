أربعة إصابات بالرصاص فى إطلاق نار خارج ملعب للبيسبول بواشنطن

أصيب أربعة أشخاص بإطلاق نار خارج استاد ناشونالز بارك حسبما قال متحدث باسم شرطة العاصمة واشنطن، منوها بأن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، توقفت مباراة بين فريقي سان دييغو وواشنطن للبيسبول بعد الإبلاغ عن إطلاق نار خارج الاستاد.

وتدافع بعض المشجعين واللاعبين بحثا عن مخبأ في مباراة بيسبول احترافية في واشنطن مساء السبت حيث سمعت أصوات إطلاق النار في الاستاد وقالت الشرطة في وقت لاحق إن أربعة أشخاص أصيبوا بالرصاص في الخارج.

ولم يتضح في البداية ما إذا كان إطلاق النار داخل المجمع أو خارجه.

وقالت شرطة واشنطن في وقت سابق على تويتر إن شخصين أصيبا بإطلاق نار خارج الملعب.

وأضافت في وقت لاحق إن "ضحيتين إضافيتين مرتبطتين بالحادث دخلتا المستشفى لتلقي العلاج من طلقات نارية".

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن الشرطة أن رجلاً أصيب برصاصة في ساقه وامرأة في ظهرها، مشيرة إلى أن الجروح لا تهدد الحياة.

تم تعليق لعبة البيسبول التي كانت جارية بين واشنطن ناشيونالز وسان دييغو نتيجة إطلاق النار. من المتوقع استئناف المباراة اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمريكية، عن مقتل شرطى وإصابة 3 آخرين بجروح فى إطلاق نار وقع فى بلدة بولاية تكساس فى جنوب الولايات المتحدة.

وقال رئيس شرطة مدينة ليفيلاند، ألبرت جارسيا، إن الشرطة تلقت مكالمة فى وقت مبكر من بعد الظهر حول تصرف أحد الأفراد بغرابة وأنه يتجول مع ما يبدو أنه بندقية كبيرة، وعندما وصل الضباط، لاحظوا وجود شاحنة نوع "بيك آب شيفروليه" والتى تبين أنه تم تقديم بلاغ بحقها فى وقت سابق من اليوم لأن سائقها كان يقود بتهور على الطريق السريع.

وأضاف: "لأنه لم يكن لدينا الكثير من المعلومات فيما يتعلق بما إذا كان هذا السلاح بالفعل سلاحا حقيقيا أم لا، فقد اتخذنا الاحتياطات وبدأنا بالتفاوض مع الرجل الذى كان معاديا للغاية ولم يرغب فى زيارة أو التحدث مع ضباط شرطة ليفيلاند فى ذلك الوقت".