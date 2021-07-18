طبيب بولسونارو يعلن تحسن حالته الصحية وإمكانية مغادرته المستشفى

أعلن الطبيب المعالج للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن حال الأخير تحسنت بعد دخوله المستشفى منذ الأربعاء في ساو باولو إثر انسداد معوي، مشيرا إلى أنه يستطيع المغادرة الأحد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قال الجراح أنطونيو ماسيدو رئيس الفريق الطبي الذي عالج بولسونارو في مستشفى "فيلا نوفا ستار" الخاص في ساو باولو، إنه "في تقديره يجب أن يخرج الرئيس غدا الأحد".

من جهته، قال بولسونارو في رسالة : "أنا بخير والحمد لله"، مؤكدا تطلعه لـ"العودة إلى العمل".

وفي وقت سابق، أشار بيان نشره مستشفى "فيلا نوفا ستار" إلى أن الحالة الصحية للرئيس البالغ 66 عاما "تستمر في التطور بشكل جيد".

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.