«القيم فى مجلات الأطفال العربية» جديد نجلاء علام

صدرت حديثا للكاتبة نجلاء علام٬ عن دار النابغة للنشر والتوزيع٬ دراسة مستفيضة تحت عنوان "القيم في مجلات الأطفال العربية"، وتقع في 217 صفحة من القطع الكبير.

وكشفت الكاتبة نجلاء علام، لــ"الدستور"، عن ملاح كتابها مشيرة إلى أنه: يهدف إلى دراسة عناصر الرسالة الصحفية المختلفة، من مُرسل (القائمون على العمل في مجلة الطفل) والرسالة أو المضمون (القيم) والوسيلة (مجلة الطفل) والمتلقي أو المُستقبل (الطفل) ورد الفعل أو رجع الصدى (آراء الأطفال في مجلاتهم) والتأثير (مدى قدرة مجلات الأطفال على تغيير سلوك الطفل).

وتابعت "نجلاء علام" موضحة: حيث يفترضُ الكتاب قدرة مجلة الطفل العربية على غرس القيم في نفوس النشء، وتعدد طرق وأساليب غرس هذه القيم داخل المجلة الواحدة، عن طريق الأبواب المختلفة التي تقدمها من فنون الكتابة الأدبية المنشورة بها كقصة وشعر، وفنون الكتابة الصحفية مثل الحوار والتحقيق وغيرها، والأشكال الفنية الأخرى مثل الرسوم والسيناريو المصور وغيرها، وكذا يفترض مناسبة الطريقة التي تختارها المجلة لغرس القيمة داخل الطفل للمرحلة العمرية المستهدفة.

ويستمد هذا الكتاب أهميته من أهمية عناصره المتعددة، وهي: مجلة الطفل التي تدربه على القراءة ومهاراتها وتحبب إليه البحث والاكتشاف وتغرس داخله حب القراءة وتساعد على نمو قاموسه اللغوي، كما تساعده على النمو العقلي والانفعالي والوجداني.

- القيم التي تدعم الروح الوطنية والسلوكيات الإيجابية في نفوس النشء، حيث إن القيم التي نكتسبها ونُكسبها لأطفالنا تـُسهم بدرجة كبيرة في مستوى ومدى التفاعل بينهم وبين أفراد المجتمع، وشعورهم بأنهم جزء منه وبالتالي الشعور بالأمان النفسي.

ولذلك كان من الضروري الاهتمام بغرس القيم في نفوس الأطفال مع بداية مراحل النمو الأولى ورعايتها، والمحافظة عليها، وممارسة السلوك الذي يتفق مع هذه القيم.

الطفل وما يمثله الطفل في حياتنا من أهمية، فهو فلذة أكبادنا ومستقبل أيامنا، ومن حقه علينا أن ندرس كل ما نُقدمه له دراسة علمية متخصصة، إن الأطفال العرب يستحقون هذا الاهتمام من أجل تنشئة جيل عربي يسهم في مسيرة الحضارة الإنسانية، هؤلاء الأطفال في جميع البلدان العربية من حقهم أن يمتلكوا مجلة تعبر عنهم وتشبع رغباتهم وهواياتهم وتساعدهم على فهم متغيرات عصرهم.

وتقول الكاتبة نجلاء علام: إن هذه الدراسة استغرقت خمس سنوات في تأليفها، حيث احتوت على خمسة أبواب وهي : من هو الطفل؟ ــ ما هي مجلة الطفل؟ ــ ما هي القيمة؟ ــ دعائم مجلات الأطفال ــ مجلة الطفل العربي "سمير نموذجًا".

وقد اشتمل كل باب على عدة فصول، مع نماذج تطبيقية على مجلات الأطفال العربية.