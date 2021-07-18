الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيضانات ألمانيا تصل إلى مقاطعة سكسونيا السويسرية

فيضانات ألمانيا
فيضانات ألمانيا

ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن الفيضانات وصلت إلى مقاطعة سكسونيا السويسرية على الحدود بين ألمانيا وجمهورية التشيك، حيث عزلت بلدات المنطقة وتوقفت حركة القطارات.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” أشارت سلطات المقاطعة إلى أن "الأمطار الغزيرة التي استمرت لمدة 24 ساعة أدت إلى فيضانات في سكسونيا سويسرا، حيث تأثرت بشكل خاص نويشتاد وسيبنيتز وباد شانداو ورينهاردتسدورف شون وغوريش".

وأكد أن خدمة السكك الحديدية بين باد ستشاندوي في ألمانيا وديسين في جمهورية التشيك قد توقفت.

ونقلت مصادر صحفية ألمانية عن ممثل مركز العمليات في وزارة الداخلية في ساكسونيا، أن "السلطات الألمانية تعتبر الوضع متوترا، لكن يمكن التحكم فيه".

وفي ولاية سكسونيا الشرقية، غمرت مياه الأمطار الأقبية والشوارع، وأبلغت خدمات الإنقاذ السكان بمغادرة المناطق المنخفضة، عقب أنباء عن حدوث فيضانات في غرب البلاد.

وفي سياق متصل، حذرت الشرطة بمدينة أويسكيرشن الواقعة غربى ألمانيا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى المواطنين من استخدام أجواء المناطق التى أضيرت بشدة من الفيضانات لتحليق طائراتهم المسيرة الخاصة، حيث يتم حاليا بذل جهود من جانب أجهزة الطوارئ للتعامل مع الأوضاع هناك.

وذكرت الشرطة: أن "ذلك سيؤدى إلى إعاقة عمل الطائرات المسيرة المستخدمة من جانب قوات الإنقاذ".

وحذرت الشرطة أيضا المواطنين من التوجه إلى تلك المناطق المنكوبة بالفيضانات العارمة.

وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير قد دعا فى وقت سابق من اليوم السبت إلى استمرار تقديم المساعدة لضحايا كارثة الفيضانات غربي البلاد.

وخلال زيارة لمنطقة الكارثة، على النهر الجانبي (إرفت) المتفرع من نهر الراين بولاية شمال الراين ويستفاليا، قال شتاينماير اليوم، إن الاستعداد لتقديم الدعم يجب أن يستمر سواء على النطاق الكبير أو الصغير.

وتابع شتاينماير أن الكثير من السكان في مناطق الفيضانات "لم يتبق لهم شيء سوى أملهم ولا ينبغي لنا أن نحبط هذا الأمل".

وتوجه شتاينماير بصحبة رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ارمين لاشيت للاطلاع على طبيعة الوضع في هذه المنطقة التي جرفت فيها المياه العديد من المنازل والسيارات في الأيام الماضية.

وكان شتاينماير وجه الشكر إلى المسعفين المشاركين في مواجهة آثار كارثة الفيضانات غربي البلاد.

وقال شتاينماير إن الكثيرين "عملوا حتى مرحلة الإنهاك، وأكثر من ذلك"، وأعرب شتاينماير عن شكره العميق للمسعفين، "باسم كل الألمان"، وأشار إلى أن نداء الاستغاثة الذي انطلق في كل جزء بالمنطقة كان "كبيرا وعاجلا".

المانيا فيضانات مقاطعة السويس السويسرية فيضان ألمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأهلى بعد سحب الزمالك التهنئة بدورى الأبطال

«استعراض للعضلات».. كيف تناولت الصحافة الجنوب أفريقية فوز الأهلى على كايزر تشيفز؟

العاشرة في الجزيرة.. الأهلي يضرب كايزر تشيفز بثلاثية في نهائي إفريقيا

رسالة مؤثرة من أحمد العوضى لـ ياسمين عبدالعزيز عقب خضوعها لعملية جراحية

بسبب شيكابالا.. الزمالك يسحب تهنئته للأهلى بدورى أبطال أفريقيا

فيضانات ألمانيا تصل إلى مقاطعة سكسونيا السويسرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

صور

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

سوق الجمال في برقاش

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من الصحفيين بالخليل

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية لهدم المنازل وتشريد المواطنين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية