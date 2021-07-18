اليونان.. جزيرة ميكونوس تعيد حظر التجول مع تصاعد إصابات كورونا

أصبحت جزيرة ميكونوس أول موقع في اليونان يعاد فيه فرض حظر التجول بسبب تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات اليونانية ، أن واحدا من كل عشرة أفراد تم فحصهم للكشف عن كوفيد-19 في الجزيرة خلال الأيام الأخيرة جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

ودخل حظر التجول الذي يمتد من الساعة 1 صباحا وحتى 6 صباحا حيز التنفيذ يوم السبت، وفرضت السلطات حظرا على مدار الساعة على الحفلات الموسيقية في الحانات والمقاهي والمطاعم اعتبارا من 6 مساء السبت.

وتصل الغرامات المفروضة على تأجير العقارات للحفلات التي تضم أكثر من 20 شخصا، إلى 200 ألف يورو (236 ألف دولار).

ومن المقرر أن ينتهي الحظر يوم الاثنين 26 يوليو، ما لم تقرر الحكومة تمديده.

وقالت الشرطة في الجزيرة التي تعد وجهة سياحية راقية، إن انتهاكات قواعد التباعد الاجتماعي خرجت عن السيطرة مؤخرا.

وأوضحت أن سعة الفندق الوحيد المخصص للأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي قد وصلت إلى الحد الأقصى، وأن السياح الذين ثبتت إصابتهم باتوا يخيمون على الشواطئ.

وواصلت اليونان تسجيل عدد مرتفع نسبيا من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 يوم السبت، حيث تم رصد 2562 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية وسبع وفيات بالفيروس.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.