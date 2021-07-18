محافظ قنا يأمر بنقل شاب متشرد إلى مقر إقامته بالجيزة

فى استجابة سريعة للاستغاثة التى انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تواجد أحد الشباب المتشرد ويحتاج إلى رعاية، على الفور وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا مسئولي الوحدة المحلية لمدينة قنا بفحص حالة الشاب وتقديم الدعم اللازم له، حيث انتقلت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا إلى موقع تواجد الشاب المتشرد.

وقال محافظ قنا، في بيان له، إنه قد تبين أن الشاب يقيم بمحافظة الجيزة، حيث أمر محافظ قنا بتقدبم الدعم اللازم له وحجز تذكرة سفر للشاب فى أحد الأتوبيسات المتجه إلى محافظة الجيزة الساعة ١١ مساء اليوم لإعادته الى محل إقامته.

وكان قد أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه سيتم فتح جميع المجازر بالمحافظة وعددها ١٦ مجزر أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان، موجهًا بضرورة تنظيم دخول الأضاحي، والالتزام بالضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على البيئة وصحة المواطنين.





وأضاف محافظ قنا أن مديرية الأوقاف قامت بتخصيص ٢٣٤٨ مسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك وفقا للقواعد التي أقرّتها وزارة الأوقاف، حيث يجري تعقيم وتطهير تلك المساجد بشكل دوري، بالإضافة إلى التنبيه على المواطنين بارتداء الكمامات واصطحاب سجادة الصلاة الخاصة بهم قبل التوجه إلى المسجد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأشار الداودي إلى أنه تم إلغاء الإجازات للأطباء والممرضين والعاملين بالمرافق الخدمية الحيوية، لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين على مدار إجازة العيد، وكذلك التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات مع الدفع بسيارات إسعاف إضافية لتغطية كافة ربوع المحافظة والتعامل الفوري مع أي طوارئ.





كما وجه محافظ قنا الأجهزة المعنية بضرورة توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد من السلع الأساسية، واللحوم وزيادة المعروض منها بكافة أنواعها بالمجمعات الاستهلاكية، للتيسير على المواطنين؛ لا سيما أن مثل هذه المناسبات يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم، مؤكدا أن مديريات التموين والطب البيطري والصحة كثفت من حملاتها التفتيشية مؤخرا على الأسواق والمحالّ التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم ، للتأكد من عرض أغذية صالحة للاستهلاك الآدمي وخالية من أي مسببات مرضية ، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وزوار المحافظة خلال فترة العيد مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بالمحافظة والتشديد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات لحلها.