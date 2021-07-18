الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يأمر بنقل شاب متشرد إلى مقر إقامته بالجيزة

محافظ قنا
محافظ قنا

فى استجابة سريعة للاستغاثة التى انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تواجد أحد الشباب المتشرد  ويحتاج إلى رعاية، على الفور وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا مسئولي الوحدة المحلية لمدينة قنا بفحص حالة الشاب وتقديم الدعم اللازم له، حيث انتقلت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا إلى موقع تواجد الشاب المتشرد. 

 

وقال محافظ قنا، في بيان له، إنه قد  تبين أن الشاب يقيم بمحافظة الجيزة، حيث أمر محافظ قنا بتقدبم الدعم اللازم له وحجز تذكرة سفر للشاب فى أحد الأتوبيسات المتجه إلى محافظة الجيزة الساعة ١١ مساء اليوم لإعادته الى محل إقامته.

 

وكان قد أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه سيتم فتح جميع المجازر بالمحافظة وعددها ١٦ مجزر أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان، موجهًا بضرورة تنظيم دخول الأضاحي، والالتزام بالضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على البيئة وصحة المواطنين.


 وأضاف محافظ قنا أن مديرية الأوقاف قامت بتخصيص ٢٣٤٨ مسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك وفقا للقواعد التي أقرّتها وزارة الأوقاف، حيث يجري تعقيم وتطهير تلك المساجد بشكل دوري، بالإضافة إلى التنبيه على المواطنين بارتداء الكمامات واصطحاب سجادة الصلاة  الخاصة بهم قبل التوجه إلى المسجد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأشار  الداودي إلى أنه تم إلغاء الإجازات للأطباء والممرضين والعاملين بالمرافق الخدمية الحيوية، لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين على مدار إجازة العيد، وكذلك التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات مع الدفع بسيارات إسعاف إضافية لتغطية كافة ربوع المحافظة والتعامل الفوري مع أي طوارئ.


 كما وجه محافظ قنا الأجهزة المعنية بضرورة توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد من السلع الأساسية، واللحوم وزيادة المعروض منها بكافة أنواعها بالمجمعات الاستهلاكية، للتيسير على المواطنين؛ لا سيما أن مثل هذه المناسبات يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم، مؤكدا أن مديريات التموين والطب البيطري والصحة كثفت من حملاتها التفتيشية مؤخرا على الأسواق والمحالّ التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم ، للتأكد من عرض أغذية صالحة للاستهلاك الآدمي وخالية من أي مسببات مرضية ، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وزوار المحافظة خلال فترة العيد مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بالمحافظة والتشديد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات لحلها.

ازمة لجنة مستشفى المواطنين بيان قنا الصحة عرض مرضى اجتماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

العاشرة في الجزيرة.. الأهلي يضرب كايزر تشيفز بثلاثية في نهائي إفريقيا

رسالة مؤثرة من أحمد العوضى لـ ياسمين عبدالعزيز عقب خضوعها لعملية جراحية

اليونان.. جزيرة ميكونوس تعيد حظر التجول مع تصاعد إصابات كورونا

«حياة كريمة» تواصل تنفيذ مشروعاتها بقرية الكفور فى كوم أمبو بأسوان

الخارجية الأمريكية: تصريحات عراقجى عن المحادثات النووية تهرب من اللوم

فى عيد الأضحى.. 3 جزارين يقتلون شابا فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

صور

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

سوق الجمال في برقاش

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من الصحفيين بالخليل

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية لهدم المنازل وتشريد المواطنين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية