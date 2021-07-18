الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ننشر فعاليات مهرجان الصيف الدولى التاسع عشر اليوم

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

يستقبل المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد٬ حفلًا موسيقيًا فنيًا٬ والذي يحييه فريق "سماعي" للغناء الجماعي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر٬ الذي ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية٬ ويستمر حتي الثامن من شهر أغسطس 2021. 

تأسس فريق سماعي في عام 2002، وحرص أعضاء الفريق٬ على اختيار الاغاني والكلمات التراثية والأصيلة، وأغاني الزمن الجميل في ثوب جديد بما يناسب العصر. 

ويتكون فريق "سماعي" من كل من:  إيقاع: ضحى الجرزاوي ومصطفى الحرازي، غناء: فجر الجرزاوي ، كمان: مينا عطوان، قانون: جون عماد، عود: عبد القادر الأمير.

في سياق متصل٬ تعقد في السابعة من مساء اليوم أيضا٬ بمركز المؤتمرات التابع لمكتبة الإسكندرية٬ ندوة بعنوان "سيكولوجية الإبداع عند الممثل"٬ والتي يحاضر فيها الفنان سعيد قابيل٬ وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر.

هذا وتتناول ندوة "سيكولوجية الإبداع عند الممثل"٬ ضرورة الفن ودوره في المجتمعات الإنسانية. والمعني الإنتقائي للفن٬ والخصائص التي يتمتع بها الفنان وفي مقدمتها القدرة علي الإنتقاء من بين الموجودات المحيطة به أو التي يتخيلها. فالفن بهذا المعني يعتمد علي وجود اختيارات كثيرة للفنان.

كما تتطرق الندوة إلى عرض الأسس النفسية التي تؤثر في العمل الفني ومقدميه من الفنانيين والمبدعين٬ والتطرق إلي الاختيارات في أنتقاء الفنان٬ خاصة تلك الاختيارات الموضوعية التي ينحو بها الفنان مقلدا في ذلك الطبيعة٬ وكاشفا عن أسرارها المخبوءة. علي أن الفنان لا يكتفي بالتمييز بين الأشياء٬ أو أن يقف علي الجمال من حوله٬ بل أنه يعمل لا شعوريا إلي استيعاب وامتصاص ما يروقه.

وفي الثامنة والنصف من مساء نفس اليوم أيضا الأحد٬ تستقبل القاعة الكبري بمركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية٬ العرض المسرحي: «من أجل الجنة.. إيكاروس»٬ وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر٬ والعرض يقان بالتعاون المشترك بين المخرج أحمد عزت الألفي (مصر)، وفرقة مسرح الورشة بهانوفر (ألمانيا).

والعرض المسرحي «من أجل الجنة.. إيكاروس»٬ من تأليف بنديكيت نيوشتاين، كلاوس أوفركامب، كريستيان شايدولوفسكي. ترجمة من الألمانية إلى الإنجليزية٬ ناتالي شبير٬ وترجمة من الإنجليزية إلي العربية: محمد الهجرسي٬ وأحمد عزت الألفي.

والعرض من بطولة: محمد الهجرسي٬ ومصطفى البنا. أشعار: آمار مصطفى٬ موسيقى: ماريو مرقص، ستايلست: منى مبارك منتج منفذ وتنفيذ موسيقى: فاطمة أحمد٬ ومن  إخراج: أحمد عزت الألفي.
 

فاعليات مهرجان الصيف الدولي مكتبة الاسكندرية مركز الفنون إيكاروس فريق سماعي سيكولوجية الإبداع

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