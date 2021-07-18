كرواتيا تعلن تلقيح 40% من مواطنيها ضد كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، تلقيح 40.3% من مواطنيها حتى الآن ضد فيروس كوفيد - 19 المستجد.

وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، نقلا عن فريق إدارة أزمة كورونا، بأن 47% من السكان البالغين، تلقوا حتى الآن اللقاحات المضادة للفيروس، وبأن عدد المواطنين الذين تقلوا اللقاح، تجاوز المليون و584 ألف شخص في كرواتيا.

وأعلنت كرواتيا اليوم، ارتفاع حصيلة مصابي فيروس كورونا إلى 361 ألفا و488 حالة، عقب تسجيل 139 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب كورونا في كرواتيا إلى 8 آلاف و236 حالة، بعد تسجيل حالتين وفاة جديدتين، بينما بلغ عدد المُتعافين من المرض حتى الآن 352 ألفا و529 متعافيا.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.