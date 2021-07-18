«مَوَجان» أحدث إبداعات الشاعر اللبنانى شربل داغر

تصدر قريبا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ المجموعة الشعرية السادسة عشرة٬ للشاعر والناقد اللبناني شربل داغر٬ تحت عنوان "مَوَجان"٬ وتقع المجموعة الشعرية في 263 صفحة من القطع الوسط، ومزينة مع رسوم الفنان العراقي وليد رشيد القيسي، وتصدر المجموعة ضمن سلسلة الإبداع العربي الذي يرأس تحريرها الشاعر سمير درويش.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للمجموعة الشعرية "مَوَجان"٬ للشاعر شربل داغر: ماذا لو أمسكت بلفظ مثل أعمي فقد عصاه٬ واكتفي باليد التي تساعده بل تقوده؟ .. ماذا لو دلفت إليه مثل هارب من مطر شديد إلي أول ملجأ متاح له؟ .. ماذا لو أنني لا أختفي٬ في هذه الحالة أو تلك؟.. ماذا لو أنني٬ إذ أندس في لفظ أكون٬ بل أظهر؟.. ألا تكون الألفاظ بذلك مدرستي ووصيتي؟ ألا تكون من وبر وطعم وشرفة تلك التي أنزلق أو أتمدد أو أتمشي فيها ؟ ألا تكون بعض ما عشته من دون علمي٬ وبعض ما أريد الانتقال إليه٬ من دون أن أنتقل؟ لكنني إذ أمسك بها٬ لا تنقاد لي. لا تنداح أمام أنظاري مثل بكرة فيلم مسرع.. ذلك أنها سبقتني إلي شفاهي٬ إذ أرضعتني ما كنت أذوق طعمه في فرقعة الأصوات. أيتها اللغة٬ يا أمي.

يشار إلي أن "شربل داغر" حامل شهادتَي دكتوراه في الآداب العربية الحديثة، وفلسفة الفن، أستاذ في جامعة البلمند (لبنان)، له أكثر من ستين كتابًا بالعربية والفرنسية، كتبَ الشعر وترجمَه ودرسَه، وكتب الرواية وترجمَها ودرسَها، وأصدر كتبًا في الفن الإسلامي والفن العربي الحديث، وفي التاريخ المحلي لبلدته (تنورين)، وهو من مجددي قصيدة النثر في العالم العربي، وعدَّه بعض النقاد رائد "ما بعد قصيدة النثر"، له ما يزيد على إحدى عشرة مجموعة شعرية، وأربع مختارات شعرية، منها أنطولوجيتان، واحدة بالفرنسية وأخرى بالألمانية، وله قصائد مترجمة إلى الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والفارسية واليابانية وغيرها، اعتنى بدرس شعره أكثر من ناقد، كما اعتنى فنانون بشعره، ونظموا حوله معارض تشكيلية، وأصدروا عنها كتبًا "شعرية- فنية".

ومن أبرز مؤلفات الناقد والشاعر اللبناني شربل داغر: "الشعر العربي الحديث" 2012 ــ "القصيدة والزمن..الخروج من الواحدية التمامية" 2015 ــ "فتات البياض" 1981 ــ "رشم" 2000 ــ "تخت شرقي" 2000 ــ "حاطب ليل"2001 ــ "غيري بصفة كوني" 2003 ــ "إعراباً لشكل" 2004 ــ "لا تبحث عن معنى لعله يلقاك" 2006 ــ "تلدني كلماتي" 2007 ــ "ترانزيت" 2009ــ"وليمة قمر" 2009ــ "القصيدة لمن يشتهيها" 2010. "لا يصل الكلام، بل يسير" 2013. "على طرف لساني" 2014. "دمى فاجرة" 2016.

