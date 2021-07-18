حلا شيحا ترد على تصريحات والدها: «معز مش بتاع ستات»

قال الفنان التشكيلى أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، إن ابنته كانت سعيدة جدا أثناء تصوير فيلم «مش أنا» مع الفنان تامر حسنى وطاقم عمل الفيلم، وذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار».



واستطرد قائلا: «أنا ضد ما فعلته ابنتي حلا شحية، نحن أمام عملية اختطاف لابنتي حلا شيحة وحزين من هذا الاختطاف، وحلا فنانة وعندها حب الفن عميق، كما أن ابنتى لم تقل ان الفن حرام».



وردت حلا شيحا بصورة لزوجها معز مسعود عبر حسابها على إنستجرام: «الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي، والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة نادرة الأيام دى وأنا لم يخطفني أحد كما قال والدي و الكلام ده لا يصح ابداً، أنا بحب زوجي و سعيدة بحبه ليا و بنحترم بعض ومعز بيحترم رأيي وبيقدر مشاعري وبالعكس هو دائما بيهدّيني . وطبعا بيساندني ويشجعني لأني زوجته وحبيبته».



وواصلت: «وهو أكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه وافتراءات مش صحيحة وهو أبعد ما يكون عنها لن أسمح لأحد بالكلام عنه لن اسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الأشكال معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين وحتى في الفن وهو ليس مع أي جماعة أو فئة معينة هو يمثل نفسه وله أفكاره وآرائه العلمية والدينية المختلفة الجميلة وليس لأحد أن يصنفه أو يضعه في أي قالب فقط لأن هواه لا يوافق ما يمثله معز هو في أيه في بلدنا الأيام دي بنحارب ونصارع في بعض وعايشين في قصص وهمية من نسج خيالنا عن بعض".

وتابعت: "هو خلاص أي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقي متطرف أو أخواني هو مبقاش في مسلمين وسطيين طبيعين هو ليه كل أنواع الهجوم ده على أي حد .. أنا زعلانة من والدي جداً لأنه يعرف معز كويس جدا و قعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدا وشاف منه كل خير، معز زيي أتجوز 14 سنة من عمره وكان مستقر في حياته وعنده ثلاث األاد ربنا يخليهمله جمال ما شاء الله و عمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال كلام لا يليق أبدا وفي الأخر زيي لم يكمل جوازه وحدث الطلاق و كلنا معرضين لده طبيعي أنه كان بيحاول زي أي راجل محترم أنه يلاقي استقرار في حياته في الحلال ومتوفقش أكتر من مرة و دي مش حاجة تعيب أي حد، والحمد لله اتقابلنا و تلاقينا لان ظروفنا قريبة جدا و عندي أولاد مثله وأولادنا شبه بعض الحمد لله واستقرينا إحنا الاتنين ليه ده يزعل الناس بدل ما ندعي لبعض بالخير بقينا نتصيد لبعض، ونخوض في اعراض بعض هو حصل في مجتمعنا ده احنا جرالنا آيه".



واختمت:" في الأخر بوجه كلمة لوالدي الحبيب أن لا يصح أبدا كلامك مع كامل احترامي لك وللجميع، أنا الحمد لله سعيدة في حياتي ومع زوج اتشرف أنه زوجي وبعتز بيه وإحنا اصدقاء قبل أن نكون أزواج، وكل كلمة اكتبها وقلتها نابعة مني وأنا متدينة بطبعي زي أي ست مصرية بتحب دينها وده لا يعيبني، وتديني اللي بدأ من أكتر من 15 سنة من المنطقي أن معز مش هو سببه، مش محتاجة حد يخطفني أو يكتب عني أو يوجهني.. هذا كلام لا يليق، دعوا الخلق للخالق و كل واحد يخليه في حاله، وياريت نسمع من بعض بدل ما نسمع عن بعض، أحسنوا الظن".