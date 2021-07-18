تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الأهلى بفوزه بدورى أبطال أفريقيا

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري والنادي الأهلي بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وتمنت التنسيقية وأعضائها لكافة ممثلي الرياضة المصرية التوفيق في المحافل والمشاركات الدولية، وأن يرفع اسم مصر عاليا في كافة المنافسات التى يخوضها أبناؤها.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد، في ‏المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ويكتب هذا الجيل تاريخا له من خلال ‏التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.‏

وهنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» النادي الأهلي بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، عقب الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب «مركب محمد الخامس» بالمغرب.

وكتب «الكاف» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة قال فيها: «الأبطال.. الأهلي يصبح أول نادٍ على الإطلاق يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا 10 مرات».

ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي للتتويج بلقب دوري الأبطال، في عشر مناسبات مختلفة، بعد أن حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.