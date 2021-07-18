الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جماهير الغربية تحتفل بتتويج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة

احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي

خرجت جماهير النادي الأهلي بمحافظة الغربية، للتعبير عن فرحتها للفوز باللقب الأفريقي العاشر، وجابت شوارع المحافظة الكبري، كالبحر والجيش والجلاء والنحاس، بطنطا، وشكري القوتلي ومحب والبحر والسبع بنات بالمحلة الكبرى، وكورنيش النيل والجمهورية وفلسطين والجيش ويوسف الجندي، بزفتى، تعبيرًا عن الفرح بالفوز العاشر للنادي الأهلي بالبطولة وللسنة الثانية على التوالي.

وأكد الشباب المحتفل أن الفرحة فرحتين للوصول للقب العاشر، وحصد رقم قياسي جديد وإنجاز جديد للقلعة الحمراء، حيث ضرب الأهلي الرقم القياسي الخاص به وتخطاه لينفرد كما هو بعدد مرات الحصول على البطولة، ويذهب للعام الثاني على التوالي إلى كأس العالم للأندية التي ستُقام في اليابان.

وتوج الأهلي المصري حامل اللقب بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في النهائي على كايزر تشيفس الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أُقيمت بملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، وبهذا اللقب يعزز الفريق المصري رقمه القياسي في المسابقة بعشرة ألقب.

وسجل أهداف الأهلي كل من محمد شريف في الدقيقة 53 ومحمد مجدي أفشة في الدقيقة 64 وعمر السولية في الدقيقة 74، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع طرد لاعب كايزر تشيفس هابي ماشيان قبل لحظات من نهايته، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد ( في أي أر)، وفي الشوط الثاني، استفاد لاعبو الأهلي من النقص العدد للفريق الجنوب أفريقي ليفرضوا سيطرتهم على مجريات المباراة ويسجلوا ثلاثة أهدف كاملة.

ونجح الأهلي في حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين مرتين الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في 2012 و2013، ونجح اليوم في تكرار نفس الإنجاز للمرة الثالثة، حين حصد اللقب اليوم مدافعًا عن لقبه الذي حققه على حساب الزمالك في النسخة الماضية، ليحقق إنجازًا جديدًا يُضاف للنادي العريق.

احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
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