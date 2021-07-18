جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة السعودية القادمة من الرياض استوقف عمر سالم ياسين، رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أو فى حقائبه ما يجب الإفصاح والإقرار عنه أو يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد جبر، مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة في حقائب الراكب.



وبالعرض على هاشم مصطفى هاشم، مدير الجمرك بتكليف وليد جمال مأمور الجمرك، وعمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود ٣٧٦ عبوة وعلبة فيتامينات وأدوية أنواع سينترام و سولبادين واجيولاكس وحقن ميثيكوبال، داخل حقائبه.

وقرر أحمد عبد الهادي، مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 86 لسنة 2021 بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

وقرر أحمد عبد الهادي مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 86 لسنة 2021 بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.