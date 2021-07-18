الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أفراح بشوارع بنى سويف عقب تتويج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا (صور)

احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي

شهدت مدينة بنى سويف، مساء السبت، احتفالات حماسية لجماهير النادى الأهلى للاحتفال بالفوز بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه.

ورفع جماهير الأهلى بمحافظة بنى سويف أعلام النادى مرددين الهتافات احتفالا بفوز النادى الأهلى بالبطولة الأفريقية. 

وتوج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق، وأحرز الهدف الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ونجح الأهلي في تسجيل الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار.

كما احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة بنى سويف بفوز النادي الأهلي بنشر صور النادي معبرين عن سعادتهم بالفوز بالبطولة العاشرة، فيما قام البعض الآخر بنشر صورهم أثناء الاحتفالات فى الشوارع مرتدين التيشرتات الحمراء والاحتفال في الشوارع رافعين أعلام النادي، مؤكدين أن النادي الاهلي يعمل دائما على إسعاد الشعب المصري بعد الفوز بالبطولات الأفريقية في السنوات الأخيرة.

وتمكن فريق النادي الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى عامي 2005 و2006، وأعوام 2012 و 2013، 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، ونجح الأهلي في تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

وأصبح كايزر تشيفز الضحية رقم 11 للأهلى في النهائي الأفريقي، حيث التقى الأهلي بـ 11 فريقا في نهائي دوري الأبطال على مدار 13 نهائيا.

احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
احتفالات جماهير الأهلي
بني سويف الافريقي دورى الأبطال النادي الأهلي دورى ابطال افريقيا محمد مجدي قفشة الدار البيضاء

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وائل لطفي

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