احتفالات الأهلاوية من أمام بوابات النادى بالجزيرة (صور)

احتفل العديد من جماهير النادي الأهلي أمام بوابات نادي الجزيرة بعدما توج باللقب الأفريقي العاشر، من خلال فوزه على كايزر تشيفز في نهائي أبطال أفريقيا، وأحرز محمد شريف وأفشة وعمرو السوليه الأهداف للمارد الأحمر في شباك كايزر تشيفز، خلال المباراة التي يخوضها الفريقان على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وانتشرت حالة من الفرحة والاحتفال على كل جماهير النادي الاهلي، وسط هتافات عديدة تشجيع ودعم للفريق الأحمر وقام الجماهير برفع أعلام الأهلي وسط أجواء تملائها الفرح والسعادة بالفوز وتتويجه باللقب الأفريقي العاشر.



وأقيمت مباراة الأهلي وكايزر تشفيز في نهائي دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢١ على استاد محمد الخامس بدولة المغرب اليوم السبت دون جمهور بسبب تداعيات فيروس كورونا، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويعتبر هذا اللقاء الأول الذي يجمع بين الفريقين في منافسات البطولات الأفريقية.



وكان قد تأهل فريق النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي في إحدى المواجهات الكلاسيكية في القارة الأفريقية، وفاز الأهلي في العاصمة تونس بنتيجة 1- 0، كما حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3- صفر.



كما تأهل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربي حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف مقابل لا شئ، وتعادل في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بدون أهداف.

احتفالات الأهلاوية من أمام بوابات النادى بالجزيرة

احتفالات الأهلاوية من أمام بوابات النادى بالجزيرة