الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مستثمرو العاشر: مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في البرلمان قريبًا

أيمن رضا
أيمن رضا

قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالاستجابة للتحديات التي تقف أمام المستثمرين والصناع.

وأضاف رضا في تصريح لـ"الدستور"، أن من ضمن الاستجابات منح فرصة أخيرة للمستثمرين على المنظومة الجديدة واستمرار التطبيق التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، كما تم عقد اجتماعات مع المسؤولين بالحكومة لحل التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وبالفعل تم عرض المشاكل ع البرلمان وسيتم حلها في أقرب وقت.

وأكد الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن جمعية مستثمري العاشر من أقدم وأكبر الجمعيات في مصر لاحتوائها على عدد كبير من أصحاب المصانع، لافتًا ان هدف الجمعية هو حل التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة مع الجهات المعنية بالشأن، مؤكدًا انها تضم عدد كبير من العمالة المصرية. 
 

وفي سياق منفصل؛ ثمن الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالجهود التى يبذلها جهاز المدينة لإعادة هيكلة الطرق والبنية التحتية بالمناطق الصناعية بالعاشر والتى تعكس رؤية الدولة الحقيقية فى دعم الصناعة والاستثمار.

وأشاد عارف، بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيادة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في توفير التمويلات اللازمة لعدد كبير من أهالي المحافظات والنساء لعمل مشروعات خاصة بهم، مؤكدًا انها بالفعل نجحت في ذلك وفي تقوية مكانة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الاقتصادية، بالإضافة إلى انشاء مجمعات صناعية صغيرة لتلك المشروعات في المدن الصناعية مثل مدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، ومدينتي العبور وبدر. 

مستثمرو العاشر المستثمرين البرلمان أيمن رضا العمالة المصرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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